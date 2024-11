Der Oktober begann mit Kursgewinnen für die US-Börsen und diese zogen sich bis in die Earnings Season hinein - doch während die Magnificent 7 starke Quartalszahlen vorlegen konnten, enttäuschten sie beim Ausblick auf das laufende Quartal. Entsprechend gaben die Kurse am Ende kräftig nach - bis einen Tag vor Halloween hatte der S&P 500 noch das beste anteilige Jahresergebnis seit 1999 vorzuweisen. Letzlich retten die starken Techwerte ihn und die NASDAQ mit einem mageren Plus ins Ziel, während der Dow und alle deutschen Börsenindizes teilweise deutlich ins Minus abdrifteten. Die zunehmende Konjunkturschwäche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...