Karlsruhe (ots) -Steuerplanung zur Chefsache erklären: Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler finden im Next Level Steuer Coaching von Alex Fischer eine praxisorientierte Lösung, um ihre Steuerlast aktiv zu gestalten und langfristig zu optimieren.Andreas Sütterlin, geschäftsführender Partner einer Steuerkanzlei mit langjähriger Erfahrung und einem Team von 6 Steuerberatern, Anwälten und Wirtschaftsprüfern, berichtet von seinen Eindrücken nach intensiver Prüfung des Coachings: "Meine erste Reaktion war Skepsis. Aber bereits nach der Recherche und dem Feedback von anderen Unternehmern und Steuerberatern war ich neugierig geworden." 2019 entschied sich Sütterlin, das Steuer Coaching selbst zu buchen, und hat seither Teile der Inhalte privat und in seiner Kanzlei erfolgreich integriert."Die Inhalte des Coachings sind verständlich und praxisnah aufbereitet - auch für Laien. Das ist ein echter Mehrwert für Unternehmer, die ihre Steuerlast optimieren wollen", betont Sütterlin.Besonders der umfassende Überblick über steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten ist für ihn ein entscheidender Vorteil: Statt einzelner Themen gibt das Coaching einen Gesamtüberblick und zeigt klar auf, welche Gestaltung wann sinnvoll ist. Unternehmer gewinnen so Einblicke, die sie in die Lage versetzen, Steuerfragen selbst in die Hand zu nehmen.Ein Alleinstellungsmerkmal des Steuer Coachings ist laut Sütterlin das breit aufgestellte Netzwerk erfahrener Experten. "Die Fachleute decken von der Vertragsgestaltung bis zur langfristigen Begleitung alle relevanten Bereiche ab, was den Unternehmern Sicherheit und eine zuverlässige Umsetzbarkeit ihrer Strategien bietet. Viele Anbieter können das in dieser Form nicht leisten."Beeindruckt hat den Steuerberater auch das intensive Community-Building bei den Events: "Der Austausch mit Gleichgesinnten, die alle den eigenen Fortschritt im Fokus haben, bringt zusätzliche Perspektiven und fördert den eigenen Erfolg."Sütterlin sieht das Coaching als eine Lösung, die dem Markt voraus ist. "Es ist nahezu unmöglich, das Wissen und die Tiefe des Steuer Coachings einfach zu kopieren. Dieses Programm schafft einen echten Mehrwert für die langfristige Steuerstrategie und Unternehmensplanung."Aufgrund seiner eigenen Erfahrungen empfiehlt er das Steuer Coaching insbesondere Unternehmern, Selbstständigen und Freiberuflern. "Jeder Unternehmer sollte sich intensiv mit diesem Wissen auseinandersetzen und Steuerfragen zur Chefsache machen."Über das Next Level Steuer CoachingDas Steuer Coaching bietet Unternehmern, Selbstständigen und Freiberuflern ein praxisorientiertes Programm zur Steueroptimierung und strategischen Steuerplanung.Neben einer strukturierten Wissensvermittlung unterstützt ein Netzwerk von erfahrenen Experten die Teilnehmer bei der Umsetzung steuerlicher Optimierungen.