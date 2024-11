Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Rumänien refinanziert sich über eine Anleihe (ISIN US77586RAU41/ WKN A3LTXZ) mit etwa 660 Millionen US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Investoren würden einen Kupon von 6,375% erhalten, die Auszahlung erfolge halbjährlich, und der nächste Zinstermin sei am 30.01.2025. Das Laufzeitende sei für den 30.01.2034 angesetzt. Diese Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen verfügbar und in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 2.000 Nominalen. Fitch habe ein BBB Rating vergeben. (Bonds Weekly Ausgabe vom 31.10.2024) (01.11.2024/alc/n/a) ...

