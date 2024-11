Andernach (ots) -Die Bildungsfabrik Coaching GmbH, eine digitale Meisterschule für Industriemeister mit Sitz in Andernach, wurde kürzlich als Top-Anbieter für Weiterbildung ausgezeichnet. Die renommierte Auszeichnung wird von der Marke FOCUS-Business verliehen, um mit Empfehlungen die Suche nach dem passenden Weiterbildungsanbieter zu unterstützen. Gewürdigt werden Unternehmen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich, die berufliche Weiterbildung anbieten.Geschäftsführer Stephan Rodig: "In einer sich ständig verändernden Arbeitswelt ist es wichtiger denn je, mit den Entwicklungen Schritt zu halten. Aus diesem Grund gewinnt berufliche Weiterbildung zunehmend an Bedeutung - darunter auch die Aufstiegsfortbildungen bei der IHK, die Fachkräften die Chance bieten, die Karriereleiter ein Stück weiter nach oben zu klettern. Allerdings stellt die nebenberufliche Weiterbildung für die meisten Berufstätigen eine große Herausforderung dar. Nicht nur ist der Besuch einer Meisterschule mit hohen Kosten verbunden - aufgrund des enormen Zeitaufwands ist er auch schwer mit Alltag, Beruf und Familie vereinbar. Deswegen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, eine digitale Meisterschule aufzubauen, die diese Probleme löst. Anders als bei herkömmlichen Bildungsträgern können unsere Schüler die Ausbildung vollständig zeitunabhängig, digital und ortsunabhängig im eigenen Lerntempo absolvieren. Die Auszeichnung als Top-Anbieter für Weiterbildung ist für uns ein bedeutender Meilenstein, der unseren Erfolg in dieser Mission bestätigt."Gemeinsam mit der Statista GmbH führte FOCUS-Business eine umfassende Untersuchung von mehr als 20.000 Weiterbildungseinrichtungen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich durch, bei der die Kundenzufriedenheit und die Qualität der beruflichen Weiterbildung bewertet wurden. Die Methodik für die Erhebung wurde gemeinsam mit dem Forschungsunternehmen FactField entwickelt, das umfassende Datenanalysen durchführt. Die Bewertung der Anbieter erfolgte in drei Dimensionen - Reputation, Bekanntheit und Kundennähe - wobei besonders darauf geachtet wurde, wie gut die Weiterbildungsanbieter ihren Teilnehmern bei der Erreichung ihrer Bildungsziele helfen. Das Ergebnis ist eine Top-Liste mit insgesamt 299 empfohlenen Anbietern.Die Bildungsfabrik Coaching GmbH hat sich durch ihre konsequente Kundenorientierung, ihre hohen Qualitätsstandards und ihr außergewöhnliches Engagement erfolgreich als Top-Anbieter für Weiterbildung etabliert. Im Rahmen der Bewerbung um die Auszeichnung von FOCUS-Business konnte das Unternehmen seine hervorragenden Leistungen in der Prüfungsvorbereitung und der Betreuung der Teilnehmer unter Beweis stellen. Besonders das flexible Lernformat und das umfassende Qualitätsmanagementsystem trugen dazu bei, die strengen Bewertungskriterien von FOCUS-Business zu erfüllen."Wir setzen seit jeher alles daran, dass unsere Kunden ihre beruflichen Ziele erreichen. Die Auszeichnung als Top-Anbieter für Weiterbildung ist ein Privileg, das nur wenigen Bildungsträgern zuteilwird. Diese Anerkennung zeigt, dass unser Engagement und unsere Leistungen für und mit unseren Kunden herausragend sind. Ich bin überzeugt, dass es sich um einen weiteren Vertrauensbeweis handelt, der auch neuen Interessierten signalisiert, dass sie bei uns auf höchste Qualität zählen können. Mit der Auszeichnung von FOCUS-Business haben wir erneut ein starkes Qualitätssignal gewonnen", so Geschäftsführer Sebastian Jund.Über Stephan Rodig und Sebastian Jund:Stephan Rodig und Sebastian Jund sind die Gründer und Geschäftsführer der Bildungsfabrik. Ihr Ziel: Sie schaffen ein zeitgemäßes Bildungsangebot für werdende Industriemeister, das sich individuell mit jedem Alltag vereinen lässt. Die Bildungsfabrik ist eine digitale Meisterschule, die Schüler aktiv bis zur bestandenen Prüfung begleitet - und die sich bewusst von klassischen Einrichtungen unterscheidet. Mehr Informationen unter: https://bildungsfabrik-online.de/.Pressekontakt:Bildungsfabrik Coaching GmbHStephan Rodig, Sebastian JundE-Mail: info@bildungsfabrik-online.deWebseite: https://bildungsfabrik-online.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Bildungsfabrik Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171460/5899651