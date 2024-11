www.bernecker.info

... an dieser Stelle am 17.09. stellten wir die Frage, ob es zum W oder zu einer SKS kommt. Ersteres ist nun hinfällig und letzteres noch nicht entschieden, wenngleich der Bruch der Nackenlinie (ca. $400) nicht mehr weit entfernt ist. Ein solcher Bruch eröffnet das theoretische Kursziel von ca. $330.Bei den 50T/200T gleitenden Durchschnitten ist die Entscheidung bzgl. "Todeskreuz" auch in der Mache und der Kurs droht bereits beide deutlicher zu unterschreiten.Der Tageschart spricht für sich ...Gute Geschäfte.Ihre Bernecker Redaktion /Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!