LONDON (dpa-AFX) - In der Industrie in Großbritannien hat sich die Stimmung im Oktober deutlicher verschlechtert als erwartet. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 1,6 Punkte auf 49,9 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde damit um 0,4 Punkte nach unten revidiert.

Der Stimmungsindikator liegt damit knapp unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine leichte Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet. Das Produktionswachstum habe sich verlangsamt und die Auftragseingänge seien zurückgegangen, hieß es.

"Das britische Verarbeitende Gewerbe hat das letzte Quartal des Jahres auf einer unsicheren Grundlage begonnen", schrieb S&P Global Market-Experte Rob Dobson. Im Vorfeld der Präsentation des Staatshaushalts seien Spekulationen über die Regierungspolitik aufgekommen, die zu einer abwartenden Haltung bei Investitionen und Ausgaben geführt hätten. Dieser inländische Gegenwind habe in Verbindung mit dem anhaltenden Verlust von Exportgeschäften zu dem ersten Rückgang bei den Auftragseingängen seit April geführt. Infolgedessen sei das Produktionswachstum fast zum Stillstand gekommen./la/jkr/stk