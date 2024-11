Mondsee (ots) -Der Spätherbst hat seine ganz eigene Magie - besonders auf den Golfplätzen im Salzkammergut und im Salzburger Seenland! Einige der 9 Golfclubs von Golf & Seen bleiben durchgehend geöffnet und laden ein, die letzten Schwünge der Saison auf stillen Fairways zu genießen.Wer die Golfschläger für dieses Jahr bereits eingepackt hat, kann sich auf entspannte Tage freuen. In den 19 Partnerhotels von Golf & Seen erwartet Sie genau die richtige Mischung aus Erholung und Genuss, um die Golfsaison stilvoll ausklingen zu lassen.Nach einer aktiven Zeit auf den Greens bieten die Golfhotels alles, was das Herz begehrt: kulinarische Highlights, gemütliche Abende in stilvollem Ambiente sowie Wellness und Entspannung. Gelegen in den malerischen Regionen des Salzkammerguts und Salzburger Seenlandes sind die Golf & Seen Hotels der ideale Rückzugsort, um Körper und Geist nach der aktiven Saison neue Energie zu schenken.Von charmanten 3-Sterne-Häusern bis hin zu luxuriösen 4-Sterne-Superior-Hotels findet jeder das passende Angebot. Bei allen Hotels finden Sie den einzigartigen Charme des Salzburger Salzkammerguts, die Nähe zu den kristallklaren Seen und Golfplätzen und eine beeindruckende Bergkulisse. Der Aufenthalt wird dadurch zu einem naturnahen Erlebnis und bietet einen inspirierenden Ausblick auf die Schönheit der Region und die nächste Golfsaison.Diese Gemeinsamkeiten machen die Golf & Seen-Hotels zu einer idealen Wahl für Golfer, die nicht nur einen komfortablen Aufenthalt suchen, sondern auch die Natur, den Golfsport und die Gastfreundschaft in vollen Zügen genießen möchten.Vielleicht darf es neben dem Golfspiel auch mal eine andere sportliche Aktivität sein.Das Salzkammergut und das Salzburger Seenland bieten in den golfarmen Wintermonaten eine Vielzahl an Möglichkeiten, die einzigartige Region auf besondere Weise zu erleben. Die abwechslungsreiche Landschaft rund um die idyllischen Seen und majestätischen Berge eröffnet eine Welt voller Abenteuer und Erholung. Sei es beim Wandern, Spazieren gehen, Skifahren, beim Langlaufen, bei Sightseeing-Touren in Stadt und Land oder einfach nur beim Entspannen, um die magische Ruhe der Seen zu betrachten.Verbringen Sie erholsame Tage das ganze Jahr über in diesen ausgewählten Hotels und lassen Sie sich rundum verwöhnen. Golf & Seen verbindet die Leidenschaft für den Golfsport mit außergewöhnlicher Gastfreundschaft und sorgt dafür, dass die Golfsaison auch in den kühleren Monaten einen stilvollen Ausklang findet.Aktuelle Angebote sowie alle Infos rund um die Golfclubs & Golfhotels finden Sie unter: www.golfundseen.atHier können Sie auch die kostenlose "Golf & Seen Broschüre" bestellen. Diese wird Ihnen direkt nach Hause gesendet.Pressekontakt:ARGE Golf & Seenc/o Tourismusverband Mondsee-IrrseeDr. Franz Müller Straße 3A-5310 MondseeTel.: +43 6232 2270info@golfundseen.athttp://www.golfundseen.atPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: ARGE Golf & Seen c/o Tourismusverband Mondsee-Irrsee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165127/5899695