Köln (ots) -Mit der "Golden Leaf Gala - The Night of Cannabis Pioneers" in der Flora Köln setzten die Kölner Agentur Be a Star als Veranstalter sowie die Four 20 Pharma GmbH (Four 20 Pharma) aus Paderborn und weitere Branchenpartner wie die Sanity Group aus Berlin ein starkes Zeichen für die Entstigmatisierung von Medizinalcannabis. Der Einladung der führenden Cannabisunternehmen in Deutschland folgten über 250 geladene Gäste aus Medizin, Politik, Verbänden und der Öffentlichkeit. Sie kamen in der historischen Location zusammen, um über Chancen und Herausforderungen der Therapieform zu diskutieren.Damit haben alle Beteiligten gemeinsam erstmalig in Deutschland eine Plattform geschaffen, die prominente und engagierte Stimmen aus verschiedenen Bereichen vereinte. Der prunkvolle Saal der Flora bot dafür den richtigen Rahmen, vor allem, da er mit modernster Technik ausgestattet wurde: Eine 65 Quadratmeter große LED-Leinwand, ein 22 Meter langer Kamerakran und elf Kameras, die das Geschehen auf der Bühne einfingen, stellten sicher, dass alle Anwesenden einen idealen Überblick über das Programm auf der "Center Stage" und den Nebenbühnen hatten.Eine bundesweite Medienkampagne mit Schaltungen auf Info-Screens und Digital Boards an Flughäfen, Tankstellen, Raststätten und Großflächenplakaten in ganz Köln sorgte dafür, dass das Interesse an dem neuen Format überwältigend ausfiel: Über 250 Interessierte standen bis zuletzt auf der Warteliste für die Teilnahme an der ausgebuchten Veranstaltung, die auch von Sponsoren wie den Cannabisunternehmen Cansativa, Cannaflos und Vayamed unterstützt wurde.Nach der Begrüßung und einem Klavierstück, das von Four 20 Pharma-Gründer und CEO Thomas Schatton vorgetragen wurde, zählte die Keynote des Extremsportlers Jonas Deichmann zu den weiteren Highlights. Der Weltrekordhalter, der kürzlich mit 120 Triathlons in 120 Tagen für Schlagzeilen sorgte, betonte in seiner Rede, wie man extreme Herausforderungen meistert und Grenzen überwindet - ein Thema, mit dem er auch die Bedeutung moderner Gesundheitslösungen wie Medizinalcannabis reflektierte.Auch die Teilnahme von Sängerin Vanessa Mai und Schauspieler Wotan Wilke Möhring gehörte zu den Highlights. Beide treten im Rahmen der "Initiative Endlich" als engagierte Botschafter für Medizinalcannabis und unterstrichen dieses Engagement in Köln erneut. Vanessa Mai erklärte: "Es war eine Ehre, bei einem so bedeutsamen Event dabei zu sein und dieses wichtige Thema zu unterstützen." Möhring ergänzte: "Eine Veranstaltung wie die Golden Leaf Gala war längst überfällig. Es ist beeindruckend, wie offen und wertschätzend hier Medizinalcannabis diskutiert wurde."Inspirierender Austausch zwischen Experten und PatientenNeben prominenten Persönlichkeiten berichteten Patienten eindrucksvoll über ihre Erfahrungen mit Medizinalcannabis und die Herausforderungen der Verschreibung. Fachvorträge und innovative Projekte erweiterten das Programm. Der Schirmherr der Veranstaltung, Prof. Dr. mult. Eckhard Nagel, ein führender Mediziner und Medizinethiker, hob in seinem Vortrag die ethische Relevanz der Heilpflanze für eine moderne Gesundheitsversorgung hervor. In weiteren Diskussionsrunden und Paneltalks führten Ärzte wie Dr. Konrad Cimander, Prof. Sven Gottschling und Dr. Christiane Neubaur, Apothekerin und Geschäftsführerin des Verbands der Cannabis versorgenden Apotheken (VCA), aus, warum Medizinalcannabis aus ihrer Sicht ein Teil der ganzheitliche Betreuung von Patienten mit bestimmten Krankheitsbildern und Symptomatiken sein sollte. Partner der Veranstaltung wie Luxx99 und 420 Brokkoli sowie die Marie Johanna Apotheke aus München, die Grünhorn Apotheke und ABC Apotheke beleuchteten zudem die Sicht der Apothekerschaft auf den aktuellen Sachstand, zum Beispiel die Wichtigkeit der kontinuierlichen Verfügbarkeit der gleichen Medizinalcannabis-Produkte.Thomas Schatton, Gründer und CEO von Four 20 Pharma, zeigte sich begeistert vom Erfolg der Gala: "Die hohe Beteiligung und das darüber hinaus gehende Interesse zeigen, dass Medizinalcannabis fest in der modernen Medizin verankert ist. Eine offene Diskussion über die Möglichkeiten und Herausforderungen fördert eine aufgeklärte Gesundheitsversorgung und holt das Thema immer weiter aus der 'Schmuddelecke'."Wegen der großen Nachfrage planen die Veranstalter bereits, die Gala als regelmäßiges Event zu etablieren. 2025 wird die nächste Ausgabe stattfinden - weitere Details folgen in Kürze. Mit den Einnahmen der Premiere werden übrigens wohltätige Zwecke unterstützt - ein weiterer Ausdruck des Engagements von Four 20 Pharma und allen Beteiligten, die das Bewusstsein für die Vorteile von Medizinalcannabis stärken und zur langfristigen Entstigmatisierung beitragen möchten. Die Initiative Endlich, die sich für die Enttabuisierung von Cannabis einsetzt, stockt die Spendensumme auf 15.000 Euro auf und spendet diese zu je einem Drittel an "Baum der Herzenswünsche" vom Hilfswerk der Lions Leipzig Cosmopolitan e.V. (https://baum-der-herzenswuensche.de/), den Förderverein für altersübergreifende Palliativmedizin e.V. (https://www.hopa-home.eu/) sowie den Deutschen Kinderhospizverein e.V. (https://www.dkhv.de/)