Neukirchen am Großvenediger (ots) -Stell dir vor: Du stehst auf dem Berg, der Schnee glitzert, die Sonne strahlt und Du hast dieses leicht nervöse Kribbeln im Bauch, das nur Winterabenteuer verursachen können. Willkommen in der Wildkogel-Arena Neukirchen und Bramberg - Dein Winterparadies im Salzburgerland!Dieses Jahr wird es episch, spaßig und - Achtung - vielleicht ein bisschen wild. Aber keine Sorge, wir haben ein paar Tipps für Dich, damit Du perfekt vorbereitet bist.Rodeln? - Wie wäre es mit der längsten beleuchteten Rodelbahn der Welt?Ja, Du hast richtig gelesen: 14 Kilometer und 1.300 Höhenmeter pure Adrenalin auf zwei Kufen. Das ist keine langweilige Kinderrodelpartie, sondern ein echtes Abenteuer, bei dem Du Deine Lachmuskeln genauso fordern wirst wie Deine Bauchmuskeln. Aber hey, am Ende wartet ein heißer Kakao oder vielleicht etwas Wärmeres - wir wissen ja, wie das in den Alpen so läuft.Skifahren für jedermann (und -frau natürlich)!Egal, ob Du eher die Kategorie "König der blauen Pisten" oder "Ich probier's halt mal" bist - die Wildkogel-Arena hat für alle den perfekten Hang. 75 km bestens präparierte Pisten warten darauf, von Dir erobert zu werden.Hochkarätig ausgezeichnete Wildkogel-ArenaDie Wildkogel-Arena zählt auf skiresort.de (https://www.skiresort.at/skigebiet/wildkogel-neukirchenbramberg/testbericht/) zur Extraklasse der "Weltweit führenden Skigebiete bis 80 km Pisten". Unter anderem ernteten das Angebot für Kinder und die Hütten 5 Sterne sowie die Topkriterien Lifte, Präparierung und Schneesicherheit. Apropos Schneesicherheit: Diese wird auch von der GeoSphere Austria, einer öffentlichen Einrichtung für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, bestätigt. Die Höhenlage über 2.000 Meter sowie das moderne Beschneiungssystem gewährleisten, dass die Pisten selbst in milderen Monaten in hervorragendem Zustand bleiben.Schneeschuhwandern - oder den Winter langsamer genießenManchmal muss man sich einfach mal in aller Ruhe umsehen. Stell Dir vor, Du stapfst mit Freunden durch den unberührten Schnee, der unter Deinen Schneeschuhen leise knirscht und dann - ZACK! - ein Schneeball von hinten. In der Wildkogel-Arena kannst Du die Natur genießen und gemeinsam Spaß haben.Für Familien - Zeit für winterliche HeldengeschichtenDie Wildkogel-Arena ist nicht nur ein Paradies für Winterabenteurer, sondern auch für Familien. Egal, ob Du mit den Kids die ersten Skiversuche wagst, auf der Rodel- oder Snowtubingbahn runtersaust, oder sie im Schnee toben lässt - Du wirst sie abends mit leuchtenden Augen ins Bett bringen (und selbst wahrscheinlich direkt daneben einschlafen).Und wer macht den ganzen Winterspaß auf dem Berg überhaupt möglich?Die Bergbahnen Wildkogel, denn die bringen dich schnell und komfortabel auf über 2.100 Meter Höhe, wo der Winterspaß so richtig beginnt. Kein Stress, kein Gedränge - alles tip-top vorbereitet - einfach einsteigen, entspannen und die fantastische Aussicht auf die vergletscherten Dreitausender des Nationalparks Hohe Tauern genießen. Die Bergbahnen Wildkogel starten mit dem Winter-Wochenende 06. bis 08.12. und der tägliche Betrieb dann ab 13.12.2024. Mehr dazu unter: www.wildkogel-arena.atDie Wildkogel-Arena bittet vom 15. bis 28. März 2025 zum Schneewalzer7 Übernachtungen in der gewählten Kategorie ab EUR 750,- pro Person inklusive:- 6-Tage-Skipass gültig für alle Liftanlagen in der Wildkogel-Arena- 1 Skikurs für Anfänger oder Wiedereinsteiger, für Klein und Groß- 20 % Preisnachlass beim Ski- und SnowboardverleihPressekontakt:Wildkogel-Arena Neukirchen & BrambergMarktstraße 171A-5741 Neukirchen am GroßvenedigerTel.: +43 720 710 730info@wildkogel-arena.athttps://www.wildkogel-arena.atPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Wildkogel-Arena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170196/5899744