Meme-Token BITCOIN kollabiert über 50 Prozent, während Crypto All-Stars vor neuem Meilenstein steht

Die Meme-Coin-Welt ist mitunter verwirrend, überraschend und manchmal auch einfach nur verrückt. So existiert unter anderem ein Token, der dem Ticker BITCOIN vertrieben wird, gleichzeitig aber als ERC-20-Coin den Namen HarryPotterObamaSonic10Inu trägt - und es immerhin zwischenzeitlich auf eine Marktkapitalisierung von über 350 Millionen US-Dollar gebracht hatte.

Allerdings zeigt dieser BITCOIN-Token jetzt die Gefahren, die bei solchen Projekten lauern können: Innerhalb weniger Stunden fiel der Kurs der Kryptowährung nämlich um über 52 Prozent. Doch was genau ist passiert und gibt es Möglichkeiten, eine Wiederholung dieses Preissturzes zu vermeiden?

Wie risikoreich sind kleine Meme-Coin-Projekte?

Noch vor einigen Tagen wurde die Kryptowährung HarryPotterObamaSonic10Inu zu einem Preis von 0,3294 US-Dollar gehandelt und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Das nutzte ein Krypto-Großanleger dafür, seine 24 Millionen BITCOIN-Token, die einen Wert von circa 5,34 Millionen US-Dollar zu diesem Zeitpunkt hatten, zu liquidieren und damit immerhin einen Profit von 3,51 Millionen US-Dollar zu erzielen.

Allerdings blieb dieser Verkauf nicht ohne Folgen, denn wie die Krypto-Analyse-Plattform Lookonchain auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) heute gemeldet hatte, sorgte dieser Verkauf von BITCOIN-Token für eine Kurskorrektur von über 52 Prozent, die zwischenzeitlich den Preis auf ein Niveau von 0,167 US-Dollar drückte. Auch die Marktkapitalisierung litt merklich darunter und fiel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auf unter 223 Millionen US-Dollar - ein Minus von 18,95 Prozent in den letzten 24 Stunden. Damit gehört HarryPotterObamaSonic10Inu zu den größten Verlierern der letzten Tage - und das, obwohl erst kurz zuvor das Allzeithoch erreicht wurde.

Der HarryPotterObamaSonic10Inu (BITCOIN) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Dieser starke Wertverlust zeigt das Hauptproblem von kleinen Meme-Coin-Projekten - vor allem von solchen, die keine Utility bieten, sondern als reines Spekulationsobjekt entwickelt wurden: Nachdem der Anleger seine BITCOIN-Token verkauft hatte, folgten weitere Anleger, die Angst vor fallende Kurse hatten - woraufhin ein sogenannter Flash Crash entstand. Auch bei Bitcoin, Ethereum und Co können solche Flash Crashes auftreten - jedoch ist dies deutlich seltener der Fall. Schließlich werden viele große und etablierte Kryptowährungen von einem stabilen Netzwerk gestützt, das - unabhängig vom Preis - vom Zweck oder der dahinterstehenden Technologie überzeugt ist.

Viele Anleger suchen aus genau diesem Grund nach Presale-Projekten, die nicht nur eine reine Spekulationsblase bieten, sondern mit innovativen Ideen, neuen Konzepten und einem tatsächlichen Zweck überzeugen können. In diesem Zusammenhang wird auch immer öfter Crypto All-Stars (STARS) erwähnt, das derzeit den Vorverkauf durchläuft und kurz vor einem neuen Meilenstein steht.

Crypto All-Stars steht kurz vor der 3-Millionen-Dollar-Marke

Meme-Coins gibt es viele - und einige davon wie Dogecoin (DOGE) oder Shiba Inu (SHIB) sind auch äußerst erfolgreich. Problematisch wird es allerdings, wenn diese Token nur herumliegen und darauf gehofft wird, dass der Preis irgendwann steigen wird - denn wir das Beispiel des BITCOIN-Tokens zeigt, können solche Blasen schnell platzen.

Genau dieses Problem möchte Crypto All-Stars angehen, denn hier gibt es mit dem MemeVault Ökosystem eine Staking-Plattform, die sich voll und ganz auf die Nutzung von Meme-Coins konzentriert. Zum offiziellen Coin Launch werden zunächst elf verschiedene Meme-Token unterstützt, zu denen nicht nur der DOGE-Token oder Shiba Inu zählen, sondern auch Projekte wie PEPE oder FLOKI. Später sollen sogar noch weitere Kryptowährungen zur Plattform hinzugefügt werden.

Erfahre alles zum Crypto All-Stars Presale!

Ausgezahlt werden die Staking-Renditen übrigens in Form des nativen STARS-Tokens, der sich aktuell noch im Vorverkauf befindet. Allerdings bedeutet dies nicht, dass keine ersten Staking-Renditen angeboten werden, denn im Presale-Staking können frühzeitige Investoren den STARS-Token bereits zu einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 529 Prozent anlegen.

Wer also noch Meme-Coins herumliegen hat, die langfristig gehalten werden sollten, der könnte bereits zum Coin Launch von Crypto All-Stars profitieren und direkt mit der Nutzung der Staking-Plattform beginnen. Zudem könnte es sich rentieren, erste STARS-Token zu kaufen und diese noch vor dem Launch anzulegen.

Investiere jetzt in den STARS-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.