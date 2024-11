Oberursel (www.anleihencheck.de) - Was sind die Konsequenzen für die Wertpapiermärkte, sofern der Kandidat der Republikaner oder die Kandidatin der Demokraten die Wahl gewinnt, fragen die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust.Sollte Donald Trump erneut zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden und die Republikaner die Kongresswahlen gewinnen, dürften die Aktienmärkte auf eine Umsetzung der Trumpschen Pläne für Steuersenkungen und Deregulierung in den USA auf kurze Sicht durchaus positiv reagieren. Auf mittlere Sicht sollten sich jedoch nach Einschätzung der Experten ein wachsender Protektionismus, weltweit steigende Zollerhöhungen und die Begrenzung der Zuwanderung in den USA wachstumsdämpfend und damit belastend auf die globalen Volkswirtschaften auswirken. Zugleich könnte sich der Inflationsdruck erhöhen, was den Zinssenkungsspielraum der Notenbanken reduzieren könnte. ...

