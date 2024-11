Parsons hat sich vollständig auf Wachstum ausgerichtet. Die Ingenieurgesellschaft zieht einen neuen Grossauftrag nach dem anderen an Land und ergänzt das organische Wachstum obendrein noch durch die Übernahme von Konkurrenten. So erreichte man neue Rekord im 3. Quartal und hob die Jahresprognose an.Der Vertrieb bei Parsons (US70202L1026) feuerte im 3. Quartal aus allen Rohren. Der Konzern ist derzeit Hansdampf in allen Gassen und schliesst vor allem mit dem amerikanischen Militär Verträge ab und übernimmt Infrastrukturprojekte im gesamten Gebiet der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...