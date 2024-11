Es ist nur wenige Jahre her, dass Meta zum ersten Mal Rückgänge bei seinen Nutzern verzeichnen musste und zudem das Werbegeschäft durch damals neue Vorgaben von Apple bei iPhone und Co. in Mitleidenschaft gezogen zu werden drohte. Manch einer sah da schon das Anfang vom Ende heraufziehen. Doch bei den nun vorgelegten Quartalszahlen ist davon nichts zu sehen.Anzeige:Das Werbegeschäft läuft bei Meta (US30303M1027) besser denn je. 40,6 Milliarden US-Dollar an Umsatz konnnte der Konzern im abgelaufenen Quartal erzielen, was einem neuen Rekord ...

Den vollständigen Artikel lesen ...