GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei mehreren israelischen Luftangriffen auf den zentralen Abschnitt des Gazastreifens soll es palästinensischen Berichten zufolge wieder viele Tote gegeben haben. Beim Beschuss des Flüchtlingsviertels Nuseirat sowie die Orte Deir al-Balah und Al-Sawaida seien mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf medizinische Kreise.

Zahlreiche weitere Menschen seien bei den Bombardements in der Nacht verletzt worden. Dem Bericht zufolge sollen Wohngebiete Ziel der Angriffe gewesen sein. In Nuseirat seien etwa Häuser getroffen worden, in denen Vertriebene untergebracht gewesen sein sollen.

Die Agentur meldete unter Berufung auf Augenzeugen, dass Anwohner nach ersten Angriffen den Betroffenen zu Hilfe geeilt und dann selbst Ziel weiterer Bombardements geworden sein sollen. Rettungseinsätze dauerten an. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Israels Armee teilte auf Anfrage mit, eine Stellung der Hamas in Nuseirat angegriffen zu haben. Sie wisse von Berichten über zivile Opfer infolge des Angriffs. Die Einzelheiten würden geprüft. In der Vergangenheit seien mitunter übertriebene oder falsche Berichte über Opferzahlen verbreitet worden.

Nach einer Mitteilung des israelischen Militärs gehen die Einsätze unter anderem im Zentrum des umkämpften Küstengebiets weiter. "Die Truppen identifizierten und eliminierten mehrere bewaffnete Terroristen, die in dem Gebiet operierten", hieß es. Mehr Details dazu nannte die Armee zunächst nicht.

Auch in der Gegend von Dschabalija im Norden sowie in Rafah im Süden des Gazastreifens gehen israelische Einsatzkräfte demnach weiter gegen Terrororganisationen vor. In beiden Gebieten seien Militäranlagen angegriffen und bei Kämpfen sowie Luftangriffen mehrere Palästinenser getötet worden. Israels Armee sprach von Terroristen. Auch diese Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen sollen innerhalb der vergangenen 24 Stunden 55 Menschen bei Angriffen und Kämpfen im Gazastreifen ums Leben gekommen sein. Die Behörde unterscheidet bei ihren Angaben nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern./le/DP/mis