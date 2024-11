Hagen (ots) -GO4IT! hebt Webinare auf ein neues Level. Mit hochmodernen Studios, professioneller Technik und einem erstklassigen Team bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Webinar-Erlebnisse, die Marken perfekt inszenieren. Ob live oder evergreen - GO4IT! ermöglicht interaktive und emotionale Webinare, die nachhaltig im Gedächtnis bleiben.In der heutigen digitalen Welt sind Webinare ein unverzichtbares Mittel, um Wissen zu teilen, Produkte vorzustellen oder Marken zu präsentieren. Doch nicht jedes Webinar hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Hier kommt GO4IT! ins Spiel - ein Full Service-Partner, der Webinare auf höchstem Niveau produziert. Mit einer umfassenden technischen Ausstattung, individuellen Studiolösungen und einem erfahrenen Team setzt GO4IT! neue Maßstäbe in der professionellen Webinarproduktion.Webinare auf den Punkt gebracht: Hochwertig und stressfreiGO4IT! bietet seinen Kunden eine große Auswahl an Studios und maßgeschneiderten Lösungen. Egal, ob ein kompaktes Studio für ein Einzel-Webinar oder ein größeres Setup für komplexe Produktionen benötigt wird, GO4IT! passt sich den Wünschen der Kunden an. Dank modernster Technik und Assistenzsystemen können sich Unternehmen ganz auf ihre Inhalte konzentrieren, während sich das Team von GO4IT! um die reibungslose Umsetzung kümmert.Von der Beratung über die Konzeptentwicklung bis hin zur Umsetzung - GO4IT! begleitet seine Kunden in jedem Schritt. Vor allem technische Unterstützung steht dabei im Vordergrund: So wird garantiert, dass jedes Webinar reibungslos verläuft, und die Vortragenden können sich voll und ganz auf ihre Präsentation fokussieren.Evergreen und Live-Webinare: Flexibel und zukunftssicherGO4IT! bietet zwei zentrale Webinar-Lösungen an: Evergreen-Webinare und Live-Webinare.Evergreen-Webinare sind nicht live, sondern werden einmalig aufgezeichnet und können dann beliebig oft ausgestrahlt werden. Diese Formate eignen sich besonders für Unternehmen, die ihren Content regelmäßig wiederverwenden möchten. Ein individuell personalisiertes Setup mit mehreren Kameraperspektiven und optionalen Tonspuren ermöglicht eine vielseitige Präsentation. Dank umfassender Postproduktion wird das Ergebnis perfekt abgerundet.Live-Webinare hingegen werden in Echtzeit übertragen und von mindestens drei Technikern begleitet. Sie sorgen dafür, dass Bild, Ton und Liveschaltungen reibungslos funktionieren. Auch hier steht ein personalisiertes Setup zur Verfügung, das ganz nach den Bedürfnissen des Kunden angepasst werden kann. Dank der Möglichkeit, externe Teilnehmer live zuzuschalten, bleibt das Format dynamisch und interaktiv.Webinare, die überzeugenViele Kunden setzen regelmäßig auf die Expertise von GO4IT!, um ihre Webinare auf höchstem Niveau umzusetzen. Zwei herausragende Beispiele zeigen, wie maßgeschneiderte Lösungen dabei helfen, komplexe Inhalte ansprechend zu vermitteln und beeindruckende Ergebnisse zu erzielen.FPZ Muskulatur im Fokus: Expertenwissen professionell präsentierenFrank Schifferdecker-Hoch, Geschäftsführer von FPZ Muskulatur im Fokus, kam mit der Herausforderung zu GO4IT!, ein Webinar zu produzieren, das die Professionalität und Seriosität seines Unternehmens widerspiegelt. Da die technische Umsetzung für ihn eine Hürde darstellte, übernahm GO4IT! die vollständige Verantwortung für die technische Seite des Projekts.Bisher hat FPZ drei Webinare im GO4IT!-Studio produziert, darunter ein knapp zweistündiges Live-Webinar zum Thema Krebstherapie, das zudem aufgezeichnet und als Evergreen-Webinar weiterverwendet wird. Das flexible und interaktive Studio-Setup ermöglichte eine dynamische Präsentation, bei der externe Experten live zugeschaltet und verschiedene Kameraperspektiven genutzt wurden. Schifferdecker-Hoch konnte sich voll und ganz auf seine Inhalte konzentrieren, während das Team von GO4IT! für einen reibungslosen Ablauf sorgte.BBC GmbH: CRM-Wissen für die Ewigkeit festhaltenSascha und Marc Bell von der Bell Brüder Consulting GmbH nutzten GO4IT!, um ein Evergreen-Webinar zur CRM-Automatisierung und HubSpot zu produzieren. Die Aufzeichnung dauerte 1,5 Stunden und fand im unternehmenseigenem STUDIO4 statt, wo die Gäste von einer individuell gestalteten LED-Wall profitierten. GO4IT! stellte sicher, dass das Webinar in erstklassiger Qualität produziert wurde und durch Postproduktion zu einem wiederverwendbaren Evergreen-Webinar wurde.Durch den umfassenden Service für die Sprecher und Gäste sowie die nahtlose technische Betreuung konnte sich BBC vollständig auf ihre Inhalte und das Engagement der Teilnehmer konzentrieren. Auch hier zeigte sich, dass GO4IT! nicht nur technische Exzellenz bietet, sondern auch ein optimales Umfeld schafft, in dem sich Vortragende und Zuschauer gleichermaßen wohlfühlen. "GO4IT! hat uns erlaubt, uns voll auf unser Fachgebiet zu fokussieren, während sie sich um die perfekte technische Umsetzung gekümmert haben", betont Sascha Bell von BBC.GO4IT! bietet weit mehr als nur technische Lösungen für Webinare. Mit einem Fokus auf individuelle Betreuung, modernster Technik und einer entspannten Atmosphäre schafft das Unternehmen ein perfektes Umfeld, in dem Marken zum Leben erweckt werden. Egal ob live oder als Evergreen - GO4IT! macht Webinare zu einem unvergesslichen Erlebnis.Weiterführende Informationen finden Sie unter: https://go4it-online.com/Kontakt:GO4IT! GmbHErzstraße 358135 Hagen+49 2331 595 33 33info@go4it-online.comwww.go4it-online.comPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: GO4IT! GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170192/5899814