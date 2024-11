Beijing (ots/PRNewswire) -Die ostchinesische Wirtschaftsmetropole Shanghai bereitet sich darauf vor, sich zu einem digitalen, intelligenten und grünen internationalen Schifffahrtszentrum zu entwickeln.Die Ressourcen für die Qualitätsschifffahrt konzentrieren sich in Shanghai immer schneller, ebenso wie die damit verbundene Forschung und Entwicklung, die Produktion und die Versorgung mit Finanzdienstleistungen, grüner Energie und intelligenten Systemen.Dies entspricht in erster Linie dem Bestreben, ein neues Zentrum für die Bündelung von High-End-Schifffahrtsdiensten zu schaffen und die Verteilung der Schifffahrtsressourcen weltweit zu verbessern.Im vergangenen Jahr erreichte der Containerumschlag des Shanghaier Hafens fast 49,16 Millionen TEU. Damit war er damit zum 14. Mal in Folge der weltweit führende Hafen, was dazu beitrug, dass Shanghai in der Rangliste der internationalen Schifffahrtszentren den dritten Platz unter seinen globalen Wettbewerbern einnahm.Die beeindruckende Logistik brachte der Stadt wie von selbst eine Vielzahl von datenflussbasierten Finanzprodukten.Bislang ist Chinas erstes Schifffahrts-Futures-Produkt, der Containerfracht-Index (Europa-Service) Futures, der seit 2023 offiziell in Shanghai notiert und gehandelt wird, zu einem wichtigen Instrument für den globalen Schifffahrtsmarkt geworden, um Risiken abzuwehren.Zur Förderung der digitalen Schifffahrt stellte die Stadt die Version 1.0 der Online-Serviceplattform für den internationalen Containertransport online. Im vergangenen Jahr wurden über die auf Blockchain-Technologien basierende Plattform für die elektronische Freigabe von Gütern im Hafen von Shanghai 356.400 Konnossemente abgewickelt, 21 % mehr als im Vorjahr.Auch in Zukunft wird Shanghai die lokalen Schifffahrtskapazitäten weiter ausbauen. Ende Oktober unterzeichneten das chinesische Verkehrsministerium und die Stadtverwaltung von Shanghai neue Vereinbarungen zur Zusammenarbeit, um den Einfluss des internationalen Schifffahrtszentrums Shanghai zu verbessern.Yu Fulin, Leiter der städtischen Verkehrskommission von Shanghai, sagte, dass Shanghai den Weg zu einem High-End-Schifffahrtsdienstleistungs-Branding eingeschlagen und sein Tempo beim Aufbau der neuen Generation intelligenter und grüner Häfen beschleunigt habe, um mit mehr globalen Partnern zusammenzuarbeiten und einen größeren Beitrag zur globalen Schifffahrtsentwicklung zu leisten.Am 22. Oktober unterzeichneten verbundene Parteien des Shanghaier Hafens und des Hamburger Hafens eine Absichtserklärung über den gemeinsamen Bau eines grünen Schifffahrtskorridors. Zuvor wurde auch mit dem Bau von grünen Schifffahrtskorridoren zwischen den Häfen von Shanghai, Los Angeles und Long Beach begonnen, der reibungslos verläuft.Jens Meier, Geschäftsführer der Hamburg Port Authority, sagte, dass die grüne Transformation nicht nur eine Angelegenheit der Häfen von Shanghai und Hamburg sei und dass der Aufbau des grünen Schifffahrtskorridors mehr Partner dazu bewegen kann, sich den globalen Bemühungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen anzuschließen.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342865.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-das-ostchinesische-shanghai-rustet-sich-fur-den-aufbau-eines-digitalen-intelligenten-und-grunen-internationalen-schifffahrtszentrums-302294051.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5899826