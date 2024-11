EQS-Media / 01.11.2024 / 13:26 CET/CEST



Der Çukurova Agriculture Summit bringt internationale Köche, Landwirte und Experten zusammen, um innovative landwirtschaftliche Lösungen durch die Linse der sozialen Gastronomie und nachhaltige Praktiken zu erkunden. Adana - Der 8. Internationale Taste of Adana Festival hat Geschichte geschrieben, indem sie im Oktober den ersten Agrargipfel der Türkei mit dem Schwerpunkt Sozialgastronomie veranstaltet hat. Unter der Schirmherrschaft des Gouverneurs von Adana und in Zusammenarbeit mit der in der Schweiz ansässigen Social Gastronomy Movement (SGM) befasste sich der Çukurova Agriculture Summit mit verschiedenen Themen rund um Lebensmittelsicherheit, lokale Anbaumethoden, Bodenqualität, Bewässerung und die Umweltauswirkungen der Landwirtschaft. Er brachte globale Experten, darunter Köche, Landwirte und Unternehmer aus Ländern wie der Schweiz, den Niederlanden, Mexiko, den USA und den Philippinen zusammen. Die Köchin Ebru Baybara Demir, die erste türkische Köchin, die 2023 den ersten Preis beim Basque Culinary World Prize erhielt und von der UNFAO als Global Food Hero anerkannt wurde, koordinierte die Veranstaltung und brachte internationale Delegierte zusammen, um mit den Landwirten, Köchen und Unternehmern von Çukurova in Kontakt zu treten. Der Gipfel hatte das Ziel, einen Dialog darüber zu fördern, wie sich die Landwirtschaft weiterentwickeln kann, um den Herausforderungen einer sich schnell verändernden Welt zu begegnen, wobei der Fokus auf praktischen Lösungen für eine nachhaltige Zukunft lag. Einer der Höhepunkte war die Initiative "Universal Plate", die von SGM-Mitgliedern gleichzeitig in 40 Ländern auf der ganzen Welt durchgeführt wird. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Welternährungstag bereiteten Köche und Teilnehmer Mahlzeiten zu und verteilten sie an 2.500 Menschen in Adana. Damit schlossen sich 40 Ländern auf der ganzen Welt an und betonten die Bedeutung eines gleichberechtigten Zugangs zu gesunden Lebensmitteln. Landwirte, Köche und Wissenschaftler über die gesamte Lebensmittel Wertschöpfungskette hinweg zusammenbringen "Unsere Aufgabe bei diesem Gipfel ist es, die Hauptakteure der Nachhaltigkeit von Lebensmitteln - Landwirte, Köche, Wissenschaftler und führende Persönlichkeiten der Gesellschaft - unter einer gemeinsamen Vision zu vereinen. Durch die Zusammenarbeit mit der Social Gastronomy Movement zeigen wir, dass Landwirtschaft, Lebensmittel und soziale Auswirkungen tief miteinander verbunden sind", sagte Ebru Baybara Demir. "Ich glaube, dieser Gipfel wird ein Leitfaden für zukünftige Kooperationen sein, die darauf abzielen, ganzheitliche Lösungen für Bodenqualität, Ernährungssicherheit und nachhaltige Entwicklung zu finden." Der Gipfel mit dem Thema "Taste of the Soil" brachte Teilnehmer aus allen Lebensbereichen zusammen, darunter lokale Landwirte, internationale Experten sowie Vertreter von Ministerien und lokalen Regierungen sowie Studenten landwirtschaftlicher Fakultäten. Ziel war es, neue Lösungen für die landwirtschaftlichen Herausforderungen von heute und morgen zu erkunden. Zentrale Themen waren Bodenqualität und nachhaltige Landwirtschaft mit einem Schwerpunkt auf der Bedeutung der Erhaltung und Verbesserung der Bodenqualität für langfristigen Erfolg. Die Region Çukurova, bekannt für ihre fruchtbaren Böden, wurde als idealer Standort hervorgehoben, um nachhaltige Anbaumethoden umzusetzen und vorzustellen, die weltweit repliziert werden können. Wasserbewirtschaftung und effizienter Einsatz von Bewässerungssystemen waren ebenfalls zentrale Diskussionsthemen, da Experten auf die Auswirkungen der globalen Erwärmung hinweisen und die Notwendigkeit betonten, Wasserressourcen zu optimieren, um Erträge zu sichern. Nicola Gryczka, Mitbegründer von SGM, bemerkte: "Die Nachhaltigkeit von Lebensmitteln geht über Landwirtschaft und Kochen hinaus - es geht darum, ein Ökosystem zu schaffen, in dem jeder eine Rolle spielt - vom Feld bis zum Teller. Durch Bildung, Vielfalt, Solidarität und Zusammenarbeit können wir widerstandsfähige Lebensmittelsysteme aufbauen." "Der Agrargipfel von Adana ist der Beginn einer Reise. Wir hoffen, dass diese Zusammenarbeit unsere Bemühungen stärkt, eine inklusive und nachhaltige Zukunft für Lebensmittel zu schaffen und den Grundstein für zukünftige Initiativen und Partnerschaften gelegt", schloss er.

Lokale Perspektiven und Zukunftspläne Lokale Führungspersönlichkeiten betonten ebenfalls die Bedeutung des Gipfels für die Region und ihr Potenzial für eine breitere landwirtschaftliche Entwicklung. Yavuz Selim Kösger, Gouverneur von Adana, äußerte: "Die vielfältigen landwirtschaftlichen Erzeugnisse Adanas sind ein Beweis für den fruchtbaren Boden unserer Region. Die Gewährleistung sicherer und zugänglicher Lebensmittel durch eine nahtlose Kette vom Boden bis zur Gabel hat oberste Priorität." Zeydan Karalar, Bürgermeister von Adana, kommentierte die Bedeutung der landwirtschaftlichen Landschaft Adanas: "Adana hat eine der fruchtbarsten Ebenen der Welt, bereichert durch ihre Flüsse. In einer Zeit des Klimawandels ist es entscheidend, unsere Böden zu nutzen und zu schützen. Jedes Produkt muss seinen Wert finden; dafür setzen wir uns ein. Weitere Informationen über den Gipfel und seine Initiativen finden Sie auf der Website des Taste of Adana Festivals. Kontakt: Karolin Ergin| O2 Iletisim I kergin@o2iletisim.com I 05323845711

Emittent/Herausgeber: International Taste of Adana Festival

Schlagwort(e): Events



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.