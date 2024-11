Aarburg (ots) -Die Franke Gruppe hat die im September angekündigte Akquisition der WESCO Gruppe, einem Premiumanbieter für Dunstabzugshauben und Lüftungssysteme in der Schweiz und in Deutschland, erfolgreich abgeschlossen. Die zuständigen Wettbewerbsbehörden haben der Transaktion zugestimmt. WESCO wird als eigenständige Einheit unter der Leitung von Barbara Borra geführt und wird das Angebot von Franke Home Solutions, einer Division der Franke Gruppe, ergänzen und stärken.Barbara Borra, Präsidentin/CEO von Franke Home Solutions: "Wir sind sehr zufrieden mit dem schnellen Abschluss der Transaktion und freuen uns auf die Integration der WESCO Gruppe. Gemeinsam mit den Teams von WESCO und berbel werden wir uns darauf konzentrieren, den Kunden weiterhin einen erstklassigen Service zu bieten und die bestehenden Beziehungen auszubauen. Diese Akquisition stärkt unser Angebot auf dem Markt für Dunstabzugshauben sowohl geografisch als auch strategisch und ermöglicht es uns vor allem, schrittweise eine führende Position in Deutschland und der Schweiz zu erreichen."Die Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg, Schweiz, ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für die Haushaltsküche sowie für die professionelle Systemgastronomie und Kaffeezubereitung. Das Unternehmen ist weltweit präsent und beschäftigt rund 7.700 Mitarbeitende in 35 Ländern. Der Nettoumsatz beträgt ungefähr 2.42 Milliarden Schweizer Franken. Franke Gruppe gehört zur Artemis Group, Schweiz. Mehr Informationen unter franke.com.Franke Home Solutions ist eine Division der Franke Gruppe und der weltweit führende Anbieter von intelligenten Systemen und Lösungen für die private Küche. Die Division ist weltweit tätig und erwirtschaftet mit rund 4.200 Mitarbeitenden in über 30 Ländern einen Nettoumsatz von 932 Millionen Schweizer Franken. Die Produktpalette deckt alle Bereiche in der Küche ab und geht darüber hinaus - vom Zubereiten und Kochen über Reinigung und Entsorgung bis hin zur Luftaufbereitung. Franke Home Solutions bietet ein uneingeschränktes Wohnerlebnis - einfach, hygienisch und umweltfreundlich. Mehr Informationen unter franke.com.Die 1962 gegründete WESCO Gruppe mit Hauptsitz in Wettingen, Schweiz, ist ein führendes Unternehmen, das sich auf Dunstabzugshauben und Lüftungssysteme für Küchen, Wohnungen, Büros und Schulen spezialisiert hat. Mit rund 280 Mitarbeitenden an Standorten in der Schweiz (WESCO AG), in Deutschland (berbel Ablufttechnik GmbH) und in Italien (Createc srl) erwirtschaftet die Gruppe 2023 einen Nettoumsatz von 97 Millionen Schweizer Franken. WESCO steht für hochwertige Dunstabzugshauben und Lüftungslösungen "made for Switzerland", berbel überzeugt mit innovativen Produkten "made in Germany". Die WESCO Gruppe vereint herausragende Kompetenz in Lüftung und Design und steht für höchste Qualität, Effizienz und Innovation.Pressekontakt:Gabriele HeppHead of CommunicationFranke GruppeDirekt +41 62 787 33 58Mobile +41 79 108 32 25gabriele.hepp@franke.comOriginal-Content von: Franke Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053819/100925446