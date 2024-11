Die Zusammenarbeit fördert gemeinsame Ziele für Investitionen im Königreich Saudi-Arabien und in der übrigen Region mit dem von EIG angestrebten regionalen Fonds in Höhe von 1 Mrd. USD

Die Hassana Investment Company (Hassana) und EIG, ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor, haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um bei Infrastruktur- und Energiewendeprojekten im Nahen Osten zusammenzuarbeiten. Dies soll über den gezielten regionalen Fonds von EIG in Höhe von 1 Mrd. USD geschehen, bei dem Hassana erwägt, mit einer Zuweisung von bis zu 250 Mio. USD als Ankerinvestor aufzutreten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241029390519/de/

(Photo: Business Wire)

Die Absichtserklärung unterstreicht das gemeinsame Engagement von EIG und Hassana, ihre lokalen und regionalen Investitionsportfolios für Infrastruktur und Energiewende zu erweitern. Durch die Förderung der Beteiligung internationaler Investoren und die Ankurbelung ausländischer Direktinvestitionen zielt diese Partnerschaft darauf ab, die Ziele der Vision 2030 des Königreichs Saudi-Arabien und den breiteren regionalen Wandel hin zu saubereren, nachhaltigen Energielösungen zu unterstützen.

Die Absichtserklärung wurde von Saad bin Abdulmohsen Al-Fadly, CEO von Hassana, und R. Blair Thomas, Chairman und CEO von EIG, unterzeichnet.

Herr Al-Fadly sagte: "Hassana freut sich, unsere Partnerschaft mit EIG, einem führenden Unternehmen im globalen Energie- und Infrastruktursektor, auszubauen. Diese Vereinbarung spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, das Wachstum von Infrastrukturinvestitionen und die Förderung der Energiewende im Königreich Saudi-Arabien und in der übrigen Region zu unterstützen."

Herr Thomas kommentierte: "Wir hatten das Vergnügen, mit Hassana beim Pearl-Pipelines-Projekt im Königreich Saudi-Arabien zusammenzuarbeiten, und freuen uns nun darauf, unsere Beziehung auf die nächste Stufe zu heben."

Er fügte hinzu: "Wir glauben, dass die Energiewende eines der bestimmenden Anlagethemen der nächsten Jahrzehnte ist und führende Investoren zusammenarbeiten müssen, um das zuverlässige, erschwingliche und nachhaltige Energiesystem zu schaffen, das die Gesellschaft benötigt. Genau das haben wir uns zur Aufgabe gemacht."

Abdulaziz Al-Gudaimi, Chairman von EIGs MENA-Geschäftsbereich, sagte: "Hassana und EIG machen weiterhin einen Unterschied in der Energieszene des Nahen Ostens. Durch die Bereitstellung von Kapital für innovative Projekte zur Energiewende streben wir danach, eine nachhaltige Zukunft aufzubauen, die Wirtschaft anzukurbeln und das Engagement der Region für saubere Energielösungen für viele Jahre zu stärken."

Über die Hassana Investment Company

Die Hassana Investment Company ist der Investmentmanager der General Organization for Social Insurance "GOSI". Mit einem verwalteten Vermögen von über 1,2 Billionen Saudi-Riyal (320 Mrd. USD) verwaltet Hassana einen der größten Pensionsfonds der Welt mit einem diversifizierten Portfolio aus lokalen, regionalen und globalen Investitionen in verschiedenen Anlageklassen.

Hassana strebt eine langfristige Investition mit einem durchdachten Ansatz, soliden Prozessen und erstklassigen Talenten an, um sicherzustellen, dass das Portfolio so positioniert ist, dass es die besten Anlageergebnisse liefert, um den zukünftigen Rentenbedarf aller saudischen Generationen zu decken.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.hassana.com.sa

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren mit einem verwalteten Vermögen von 24,9 Mrd. USD (Stand: 30. Juni 2024). EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Ebene spezialisiert. In ihrer 42-jährigen Geschichte hat EIG über 48,6 Mrd. USD in den Energiesektor investiert, und zwar in 414 Projekte oder Unternehmen in 44 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG gehören viele der führenden Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. EIG hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C., und unterhält Büros in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von EIG unter www.eigpartners.com.

Hinweis: Der zweckbestimmte regionale Fonds von EIG steht derzeit nur Anlegern auf dem Abu Dhabi Global Market, in Argentinien, Australien, Österreich, auf den Bahamas, in Bahrain, Belgien, Bermuda, Brasilien, auf den Britischen Jungferninseln, in Brunei, Kanada, auf den Cayman Islands, in Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, der Tschechischen Republik, Dänemark, dem Dubai International Financial Centre, Ecuador, den EWR-Mitgliedstaaten, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Guatemala, Guernsey, Hongkong, Island, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Jersey, Kuwait, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Malaysia, Marshallinseln, Mexiko, Monaco, Marokko, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Katar, Russland, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Schweden, Schweiz, Taiwan, Thailand, Türkei, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Uruguay und Vietnam zur Verfügung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241029390519/de/

Contacts:

Medienkontakte

Sard Verbinnen Co.

Kelly Kimberly Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG-SVC@sardverb.com