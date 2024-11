Anleger müssen in dieser Woche eine Vielzahl an Quartalsberichten verdauen. Die Stimmung ist durchwachsen, da auch am heutigen Freitag neue wichtige US-Konjunkturdaten auf der Agenda stehen. Auch Apple hat neue Zahlen veröffentlicht. Trotz solider Ergebnisse sackt der Titel weiter ab. Anleger müssen jetzt auf diese Signale achten.Am Markt ist eine zunehmende Unsicherheit zu spüren, da bedeutende Ereignisse in den USA bevorstehen. Am frühen Nachmittag wird der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober erwartet. ...

