Die Europäische Union hat gegen den aufstrebenden chinesischen Online-Konzern Temu - eine Tochter von Pinduoduo - ein offizielles Untersuchungsverfahren eingeleitet. So hat die Aktie darauf reagiert. In nur 18 Monaten hat sich das chinesische E-Commerce-Unternehmen Temu zu einem der führenden Online-Händler in Deutschland entwickelt. Eine aktuelle Studie der Consumer Panel Services GfK zeigt, dass Temu im ersten Halbjahr 2024 bereits den sechsten Platz unter den meistgenutzten Online-Shops in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...