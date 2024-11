NEW YORK (dpa-AFX) - Nach drei Verlusttagen gibt es am Freitag an der Wall Street einen Stabilisierungsversuch. Nachdem unter den Tech-Riesen in den vergangenen Tagen weder Alphabet noch Meta oder Microsoft mit ihren Resultaten für positive Impulse sorgen konnten, gelang dies am Freitag Amazon und Intel .

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich im frühen Handel 0,79 Prozent höher bei 42.093,36 Punkte und glich so das bisher aufgelaufene Wochenminus fast wieder aus.

Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag 0,69 Prozent auf 5744,79 Punkte zu. Der tags zuvor abgerutschte Nasdaq 100 erholte sich um 0,62 Prozent auf 20.012,85 Zähler. Er kehrte damit wieder über die Marke von 20.000 Punkten zurück, auch wenn die Apple-Aktie schwächelte.

Die US-Arbeitsmarktdaten für Oktober bewegten zunächst nur wenig. Laut der Landesbank Helaba gab es im Oktober in den USA einen "nur schwachen Stellenaufbau", was Sorgen vor einer konjunkturellen Schwäche aufkommen lasse. Ökonom Ralf Umlauf erwähnte aber zugleich, dass Sonderfaktoren wie Streiks bei Boeing und Hurrikans die Zahlen verzerrt haben könnten.

Börsianer blicken jetzt gespannt voraus, was der neue Börsenmonat November bringt - insbesondere wegen der bevorstehenden US-Wahl. Experten zufolge sind auf den Wettmärkten die Siegchancen des republikanischen Kandidaten Donald Trump wieder etwas gesunken./tih/mis

US0231351067, US02079K3059, US4581401001, US5949181045, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US30303M1027