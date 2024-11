© Foto: ARK Invest/ Reed Young



Cathie Wood hat auch in dieser Woche wieder einige interessante Trades vorgenommen, darunter der Handel mit der nach den Earnings abgestraften AMD-Aktie sowie dem KI-Highflyer Palantir.Cathie Wood hat in dieser Woche 121.279 AMD-Aktien, akkumuliert über die ARK-ETFs ARKK, ARKQ, ARKW und ARKX, erworben. Den Löwenanteil hat die Starinvestorin nach den Earnings von Dienstagabend am Mittwoch für 18.467.050 US-Dollar gekauft. AMD konnte die Erwartungen des Marktes nicht erfüllen, was Anleger enttäuschte und zu deutlichen Verkäufen führte. Obwohl der Konzern einen Umsatzanstieg von 17,6 Prozent auf 6,82 Milliarden US-Dollar verzeichnete und damit die Analystenschätzungen übertraf, die einen um …