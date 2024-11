DJ WOCHENVORSCHAU/4. bis 10. November (45. KW)

=== M O N T A G, 4. November 2024 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 10:30 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Pressegespräch zu Sonderauswertung USA - AHK World Business Outlook, Berlin 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum, November 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 13:30 DE/CDU-Generalsekretär Linnemann, Pk nach Gremiensitzungen, Berlin 13:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Eröffnungsrede und Bühnengespräch bei 10. Deutsch-Französischem Wirtschaftstag der AHK Frankreich, Berlin 14:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote speech "10 years of SSM: Looking back and looking forward" - European Banking Institute in Zusammenarbeit mit Hessischem Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Frankfurt *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe 15:00 BE/Bundesbank-Vizepräsidentin Buch, Rede und Teilnahme an Panel bei der Eurogruppe in Brüssel *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 15:50 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk mit Nato-Generalsekretär Rutte, Berlin *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie September - CN/Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, Treffen zu weiteren Anreizen zur Wirtschaftsankurbelung (bis 08.11.) - JP,RU/Börsenfeiertag Japan, Russland D I E N S T A G, 5. November 2024 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Oktober *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV (ehemals Shop Apotheke Europe NV), Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), ausführliches Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 9 Monate (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 3Q 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz) 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Industrieproduktion September *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 13:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q 13:00 DE/FDP-Fraktionsvorsitzender Dürr, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach Gespräch mit somalischem Präsidenten Sheikh Mohamud, Berlin *** 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote Deutsche Vorstellung des IEA World Energy Outlook & Energy Technology Perspectives 2024, Berlin *** 14:30 US/Handelsbilanz September 15:30 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung zum 15-jährigen Bestehen der französischen Wettbewerbsbehörde *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober 19:30 US/EZB-Direktorin Schnabel, Rede an der Harvard University *** - US/US/Präsidentschafts- und Kongresswahlen *** - DE/Auto-Zulassungszahlen für Oktober, KBA, VDA und VDIK - CN/Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, Ankündigung weiterer Anreize zur Ankurbelung der Wirtschaft (seit 04.11. bis 08.11.) M I T T W O C H, 6. November 2024 *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q *** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q (09:00 Earnings-Call) *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (08:15 PK) *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 4Q (10:15 BI-PK; 08:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 9 Monate (07:30 PK) *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 9 Monate (14:00) Analystenkonferenz) 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK) *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q (10:00 Media-Call; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Bike24 Holding AG, Ergebnis 3Q (15:00 Earnings-Call) *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz) 08:00 DE/Cherry SE, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 9 Monate 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Auftragseingang September *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Weihnachts-Pk, Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise September 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Justizminister Buschmann und Familienministerin Paus, Berlin 13:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote und Panel bei 3. Lausitzforum 2038 in Schwarzheide, Schipkau 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin 15:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnungsrede zum 10. Jahrestag des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus, Frankfurt 15:10 DE/Bundesbank-Vizepräsidentin Buch, Einführungsrede zum 10. Jahrestag des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus, Frankfurt 15:30 GB/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede beim European Economics and Financial Centre, London *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober 17:00 DE/Bund der Steuerzahler, Steuerzahlerkongress, Berlin *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate *** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q 22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 3Q - CN/Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, Treffen zu weiteren Anreizen zur Wirtschaftsankurbelung (seit 04.11. bis 08.11.) D O N N E R S T A G, 7. November 2024 06:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate 06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q (08:00 Pk) *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q (11:00 Earnings-Call) 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK) 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, ausführliches Ergebnis 3Q 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK) 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:30 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, Ergebnis 3Q 07:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q 07:50 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 3Q *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H 08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q 08:00 IE/CRH plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz September *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich 08:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Forum der Betriebsräte der Deutschen Telekom, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:10 DE/EZB-Direktorin Schnabel, ECB Conference on Money Markets *** 10:00 NL/Qiagen NV, 3Q (10:00 PK, 15:30 Analysten-Call) *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September 11:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Keynote bei Sozialgipfel der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), Berlin 12:35 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei VDMA-Transformationskongress "Engineering Zeitenwende", Berlin *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht 13:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede bei VDMA-Transformationskongress "Engineering Zeitenwende", Berlin 13:30 DE/CDU-Vorsitzender Merz, Impulsvortrag bei VDMA-Transformationskongress "Engineering Zeitenwende", Berlin *** 14:30 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q 14:30 GR/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zu "Public Debt: Past Lessons, Future Challenges", Athen 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung 21:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q 22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q 22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q 22:05 GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung - CN/Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, Treffen zu weiteren Anreizen zur Wirtschaftsankurbelung (seit 04.11. bis 08.11.) F R E I T A G, 8. November 2024 *** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Inlandstourismus 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November - CN/Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, Abschluß des Treffens zu weiteren Anreizen zur Wirtschaftsankurbelung (seit 04.11.) S A M S T A G, 9. November 2024 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober 10:05 CH/Bundesbank Mauderer, Rede zu "Monetary Policy in the Face of Climate Change", Basel 16:35 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Konferenz zu Klimarisiken, Basel ===

