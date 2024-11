Ein Produktionsfehler bei Coca-Cola hat zur Rückrufaktion von Millionen Flaschen in Österreich geführt. Nun sind auch deutsche Bundesländer betroffen. Nach einem Rückruf in Österreich hat die Coca-Cola HBC Austria nun auch Warnungen in Deutschland ausgegeben. Das Unternehmen hatte bereits in Österreich rund 26 Millionen Flaschen der Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite und MezzoMix aus dem Verkehr gezogen, da die Möglichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...