Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Schwäche an den Rentenmärkten hat sich fortgesetzt, die Renditen stiegen abermals - und zwar kräftig, so die Deutsche Börse AG.Ein wichtiger Grund seien die US-Wahlen in der kommenden Woche, die für Unsicherheit sorgen würden. "Es wird immer klarer, dass die Staaten nicht sparen werden, weder die USA - egal wer gewinnt -, noch Europa inklusive Deutschland", bemerke Arthur Brunner von der ICF Bank. ...

