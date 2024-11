© Foto: Marijan Murat/dpa



Cardinal Health gehört zum US-Handelsstart zu den Gewinnern im S&P 500. Der Gesundheitsdienstleister hebt die Gewinnprognose an. Die Aktie markiert vorbörslich ein neues Jahreshoch.Das hierzulande kaum bekannte Cardinal Health versorgt 75 Prozent aller US-Krankenhäuser mit verschreibungspflichtigen Medikamenten und medizinischem Zubehör. Obwohl der Umsatz des Unternehmens um 4 Prozent auf 52,28 Milliarden US-Dollar zurückging, übertraf Cardinal aber dennoch die Prognose von 50,90 Milliarden US-Dollar, wie das US-Unternehmen am Freitag mitteilte. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 erreichte das Unternehmen ein bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) von 1,88 US-Dollar, ein Plus von …