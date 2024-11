DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 2. bis Montag, 4. November (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 2. November 2024 *** 13:00 US/Berkshire Hathaway Inc, Ergebnis 3Q M O N T A G, 4. November 2024 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 48,4 zuvor: 48,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 44,5 1. Veröff.: 44,5 zuvor: 44,6 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 42,6 1. Veröff.: 42,6 zuvor: 40,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 45,9 1. Veröff.: 45,9 zuvor: 45,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 1. Veröff.: 50,3 zuvor: 51,5 10:30 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Pressegespräch zu Sonderauswertung USA - AHK World Business Outlook, Berlin 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 13:30 DE/CDU-Generalsekretär Linnemann, Pk nach Gremiensitzungen, Berlin 13:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Eröffnungsrede und Bühnengespräch bei 10. Deutsch-Französischem Wirtschaftstag der AHK Frankreich, Berlin 14:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote speech "10 years of SSM: Looking back and looking forward" - European Banking Institute in Zusammenarbeit mit Hessischem Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Frankfurt *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe 15:00 BE/Bundesbank-Vizepräsidentin Buch, Rede und Teilnahme an Panel bei der Eurogruppe in Brüssel *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 47,8 zuvor: 47,3 15:50 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk mit Nato-Generalsekretär Rutte, Berlin *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie September PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm - CN/Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, Treffen zu weiteren Anreizen zur Wirtschaftsankurbelung (bis 08.11.) - JP,RU/Börsenfeiertag Japan, Russland ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2024 10:32 ET (14:32 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.