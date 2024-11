© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Julia Demaree Nikhinson



Investoren sollten in Betracht ziehen, bei einem Wahlsieg von Donald Trump US-Aktien zu verkaufen, sagen Analysten der Bank of America (BofA) und der Citigroup.Ein Sieg von Donald Trump im Weißen Haus, begleitet von republikanischen Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus, könnte zu Steuersenkungen und Einwanderungskontrollen führen, schreibt BofA-Analyst Michael Hartnett in einer Notiz. Dies wiederum würde die Inflation und Zinserhöhungen antreiben und das Risiko für Aktien erhöhen, so der Stratege. Die Ansichten von zwei der größten Banken an der Wall Street stehen im Widerspruch zur vorherrschenden Meinung am Markt, dass ein Sieg von Trump die US-Aktienkurse ankurbeln werde, da …