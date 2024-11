München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema:Harris oder Trump - verändert diese Wahl alles?Die Gäste:Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung im Europäischen Parlamen)Oskar Lafontaine (BSW, Publizist und langjähriger Politiker)Ingo Zamperoni (Moderator der Tagesthemen, präsentiert die Doku "Wirklich nochmal Trump, Amerika?")Peter Rough (ehemaliger Berater von George W. Bush, arbeitet für den konservativen Thinktank Hudson Institute)Rachel Tausendfreund (US-Amerikanerin, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik)Klaus Brinkbäumer (Journalist, Moderator beim MDR und Podcaster "OK, America?")Die ganze Welt schaut auf die Vereinigten Staaten. Es ist die Wahl des Jahres: der Kampf ums Weiße Haus. Wer macht das Rennen: Kamala Harris oder Donald Trump? Vor vier Jahren stürmten nach seiner Niederlage Trump-Anhänger das Kapitol. Es gab Tote. Droht so etwas auch diesmal? Was bedeutet der Wahlausgang für die Sicherheit in Europa und die Beziehungen zu Deutschland?Am Mittwoch finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD Mediathek die von Louis Klamroth kommentierten und durch redaktionelle Inhalte ergänzten Highlights der Sendung.So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage www.hartaberfair.dePressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5899921