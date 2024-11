Der kanadische Bushersteller New Flyer baut seine Produktion in seinem Werk in Winnipeg mit dem Ziel aus, dort mehr Null-Emissions-Busse herzustellen. Zudem freut sich das Unternehmen über die Bestellung von 51 Elektrobussen durch den ÖPNV-Betreiber OC Transpo in Ottawa. New Flyer, wie auch der britische Hersteller Alexander Dennis eine Tochtergesellschaft der NFI Group, will seine Produktionskapazitäten in Winnipeg erweitern, um die vollständige ...

