© Foto: Jonas Walzberg/dpa +++ dpa-Bildfunk



Nu Holdings führt die Fintech-Revolution in Lateinamerika an, wächst rasant durch innovative Bankangebote und erschließt neue Märkte - mit großem Potenzial für die Zukunft. Lateinamerikanische Fintech-Revolution Als im Jahr 2021 die brasilianische Nu Holdings (IK) erstmals an der NASDAQ gelistet wurde, schien die Bewertung keinerlei Sinn zu ergeben - einer Marktkapitalisierung von über 50 Milliarden USD standen bescheidene Umsätze von nur 1,7 Milliarden USD gegenüber. Zudem war das Unternehmen damals hoch defizitär. Das Bild ist inzwischen jedoch klarer geworden, und auf den zweiten Blick erscheint die Bewertung keineswegs mehr so absurd: Denn in den letzten fünf Jahren wuchs der Umsatz im …