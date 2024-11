ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Septemberdaten der südkoreanischen Statistikbehörde Kosis belegten einen beeindruckenden 17-prozentigen Anstieg des Transaktionswerts von Online-Lebensmittelbestellungen im Jahresvergleich, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch in den Monaten Juni bis August habe es beeindruckende Anstiege gegeben, wenn auch nicht so starke wie aktuell. Das anhaltende Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) in Südkorea sei für die gesamte Branche eine positive Entwicklung, die vom Markt seit Monaten größtenteils ignoriert werde./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2024 / 07:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2024 / 07:42 / GMT

