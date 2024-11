Die neuen Angebote kombinieren eine Vielzahl von Medidata-Technologien und Erkenntnisse aus Tausenden von früheren Studien, um das Studienmanagement für Phase-II- und Phase-III-Studien in bestimmten Therapiebereichen zu optimieren und die FDA-Richtlinien für ein patientenzentriertes Studiendesign und eine patientenzentrierte Studiendurchführung zu stärken

Medidata, eine Marke von Dassault Systèmes und führender Anbieter von Lösungen für klinische Studien in der Life-Science-Branche, hat zwei neue gebündelte Angebote eingeführt, um der wachsenden Nachfrage in der Onkologie- und Impfstoffforschung gerecht zu werden. Medidata Oncology Solutions und Medidata Vaccine Solutions stärken die FDA-Leitlinien für patientenzentrierte Endpunkte, adaptive Studiendesigns und Studienvielfalt. Durch die Vereinheitlichung wichtiger Studienkomponenten wie patientenbezogene Ergebnisse in Echtzeit und Bildgebungsmanagement werden diese gebündelten Lösungen Sponsoren dabei helfen, die Komplexität von Studien zu reduzieren, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und die Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Behandlungen zu verbessern.

"Onkologische und Impfstoffstudien stehen vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, verschiedene Patientengruppen zu rekrutieren, eine schnelle Durchführung zu gewährleisten und die Patientensicherheit zu gewährleisten und zu überwachen", so Joseph Schmidt, Chief Operating Officer von Medidata. "Indem wir unseren Kunden diese neuen gebündelten Funktionen zur Verfügung stellen, können wir eine Lösung liefern, die auf der umfassenden Erfahrung und Expertise von Medidata in diesen beiden wichtigen Therapiebereichen basiert. Diese Pakete sollen Kunden dabei helfen, die komplizierten Phasen dieser Studien zu meistern und gleichzeitig lebensrettende Behandlungen voranzutreiben."

Medidata verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Onkologie und Impfstoffe und die größten globalen Studiendatensätze. Das Unternehmen hat etwa 9.000 Onkologie-Studien und 750 Impfstoff-Studien durchgeführt. 2023 wurden 93 der Zulassungen für onkologische Arzneimittel über Medidata abgewickelt. Das Unternehmen stand auch bei der Bekämpfung von COVID-19 an vorderster Front und unterstützte Hunderte von Studien, darunter die Entwicklung eines der wirksamsten mRNA-Impfstoffe zur Bekämpfung des Virus.

Beide Lösungen bieten ein einheitliches Datenökosystem durch die Integration von Medidata Rave EDC, Medidata eCOA, Medidata Rave Imaging, Medidata Clinical Data Studio und Health Record Connect. Weitere Informationen zu den neuen Lösungspaketen für Onkologie und Impfstoffe von Medidata finden Sie auf unserer Startseite für Therapeutika.

Über Medidata

Medidata ermöglicht intelligentere Behandlungen und gesündere Menschen durch digitale Lösungen zur Unterstützung klinischer Studien. Medidata feiert 25 Jahre bahnbrechender technologischer Innovationen in mehr als 34.000 Studien und bei 10 Millionen Patienten und bietet branchenführende Expertise, analytische Erkenntnisse und den weltweit größten historischen Datensatz klinischer Studien auf Patientenebene. Mehr als 1 Million registrierte Benutzer bei etwa 2.200 Kunden vertrauen auf die nahtlose End-to-End-Plattform von Medidata, um die Patientenerfahrung zu verbessern, klinische Durchbrüche zu beschleunigen und Therapien schneller auf den Markt zu bringen. Medidata ist eine Marke von Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) mit Hauptsitz in New York City und wurde von der Everest Group und IDC als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen finden Sie unter www.medidata.com und folgen Sie uns @Medidata.

Über Dassault Systèmes

Dassault Systèmes ist ein Katalysator für den menschlichen Fortschritt. Wir bieten Unternehmen und Einzelpersonen gemeinsame virtuelle Umgebungen, um nachhaltige Innovationen zu konzipieren. Indem unsere Kunden mit unserer Plattform und Anwendungen von 3DEXPERIENCE virtuelle Spiegelumgebungen der realen Welt schaffen, können sie die Prozesse der Erstellung, Produktion und des Lebenszyklusmanagements für ihr Angebot neu definieren und so einen bedeutenden Beitrag dazu leisten, die Welt nachhaltiger zu gestalten. Das Schöne an der Experience Economy ist, dass sie eine menschenorientierte Ökonomie zum Nutzen aller ist der Verbraucher, Patienten und Bürger. Dassault Systèmes bietet praktischen Nutzen für mehr als 350.000 Kunden aller Größen, in allen Branchen und mehr als 150 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.3ds.com

