Der deutsche Aktienmarkt hat sich an Allerheiligen wieder erholt. Der DAX stoppte eine dreitägige Minusserie und ging fast ein Prozent fester ins Wochenende. Seinen Wochenverlust dämmte der Leitindex damit auf gut ein Prozent ein. Als Kursstütze erwiesen sich am Nachmittag schwächere US-Konjunkturdaten und die freundlichen New Yorker Börsen. Der in den vergangenen Tagen schwache DAX hat am Freitag auf den US-Arbeitsmarktbericht kaum reagiert. Letztlich ging der deutsche Leitindex 0,93 Prozent höher ...

