Bildungsprojekte "Athletic Forest", "Catching and Collecting Extinct Forest" und "Future Park" mit mehr als 10 neuen Kunstinstallationen

"teamLab Planets TOKYO DMM" in Toyosu, Tokio (im Folgenden als teamLab Planets bezeichnet), wird am 22. Januar 2025 eine groß angelegte Erweiterung vorstellen.

teamLab, Rapidly Rotating Bouncing Spheres in the Caterpillar House, Courtesy teamLab Borderless, Jeddah (c) teamLab

Durch die Erweiterung wird die Fläche von teamLab Planets um das 1,5-fache vergrößert und ein weitläufiger Raum rund um Bildungsprojekte geschaffen. Zu den neuen Ergänzungen gehören der Athletic Forest, ein komplexer, mehrdimensionaler kreativer Sportraum, der Catching and Collecting Extinct Forest, in dem Besucher ausgestorbene Tiere einfangen und studieren können, und der Future Park, ein kollaborativer Raum für gemeinsame Kreationen. In diesen Räumen werden mehr als 10 neue Kunstwerke ausgestellt.

Zusätzlich wird eine neue "Sketch Factory" eingerichtet, in der Besucher Originalprodukte (wie Blechabzeichen, Handtücher, T-Shirts, Tragetaschen und Papierbasteleien) mit den Zeichnungen, die sie in den Kunsträumen erstellen, mit nach Hause nehmen können. Darüber hinaus werden auch die Außenbereiche einer umfassenden Erneuerung unterzogen.

Tickets für Besuche bis Februar 2025 sind ab sofort auf der offiziellen Website erhältlich.

Im Gegensatz zum bestehenden Wasserbereich und Garten, in dem Besucher die Kunstwerke barfuß erleben, erkunden Besucher im Athletics Forest, im Catching and Collecting Extinct Forest und im Future Park die komplexen, dreidimensionalen Räume in bequemen Schuhen.

ATHLETICS FOREST

Der Athletics Forest ist ein kreativer Sportraum, der auf dem Konzept basiert, die Welt durch den Körper zu verstehen und dreidimensional zu denken. Die Menschen tauchen mit ihrem ganzen Körper in den komplexen und körperlich herausfordernden dreidimensionalen Raum der interaktiven Welt ein.

"Menschen nehmen die Welt mit ihrem Körper wahr und denken mit ihrem Körper. Wenn man eine komplexe, dreidimensionale Welt mit dem eigenen Körper erkundet, nimmt man die Welt physisch dreidimensional wahr und im Gegenzug werden die Gedanken dreidimensional. Wir haben dieses Projekt, Athletics Forest, mit der Hoffnung begonnen, das dreidimensionale und höherdimensionale Denken zu fördern.

Räumliches Vorstellungsvermögen soll mit Innovation und Kreativität korrelieren. Ich bin in einer ländlichen Gegend aufgewachsen und habe in den Bergen gespielt, aber in der heutigen Gesellschaft und in den Schulen ist der Körper unbeweglich. Ich denke, dass Städte zu sehr von flachen Informationen wie Büchern, Fernsehen und Smartphone-Bildschirmen umgeben sind. Deshalb haben wir einen dreidimensionalen Raum geschaffen, der den physischen Körper übermäßig beansprucht. Es ist ein Raum, in dem Menschen Kunst mit ihrem physischen Körper wahrnehmen können."

teamLab-Gründer, Toshiyuki Inoko

Lesen Sie mehr über das Konzept des Athletics Forest:

https://www.teamlab.art/concept/athletics-forest/

Rapidly Rotating Bouncing Spheres in the Caterpillar House

teamLab, 2020-, Interaktive digitale Installation, Ton: teamLab

"Rapidly Rotating Bouncing Sphere" ist ein Raum, der aus Kugeln besteht, auf die Menschen springen können. Die Kugeln drehen sich mit hoher Geschwindigkeit, aber wenn sich Menschen ihnen nähern, hören sie auf, sich zu drehen, und sind leichter zu betreten.

Multi Jumping Universe

teamLab, 2018-, Interaktive digitale Installation, Ton: DAISHI DANCE

Das "Multi Jumping Universe" ist eine flexible Oberfläche, auf die Menschen springen und dabei einsinken oder höher springen können als gewöhnlich.

Aerial Climbing through a Flock of Colored Birds

teamLab, 2018-, Interaktive digitale Installation, Ton: teamLab

"Aerial Climbing" ist ein Raum, in dem horizontale Stäbe in verschiedenen Farben an Seilen aufgehängt sind und dreidimensional in der Luft schweben. Die Menschen nutzen diese Stäbe, um sich in der Luft durch drei Dimensionen zu bewegen und dabei nicht zu fallen.

Balance Stepping Stones in the Invisible World

teamLab, 2020-, Interaktive digitale Installation, Ton: teamLab

"Balance Stepping Stones" sind Trittsteine, die sich interaktiv verändern, wenn eine Person auf sie tritt, und dabei eine Farbe und einen Ton aussenden, die den Raum beeinflussen. Wenn eine Person auf einen Stein tritt, wackelt er auf verschiedene Weise.

Inverted Globe Graffiti Nature Red List

teamLab, 2016-, Interaktive digitale Installation, Ton: Hideaki Takahashi

Alle von den Besuchern gezeichneten Kreaturen leben in der umgedrehten Weltkugel. Malen Sie eine Kreatur auf dem bereitgestellten Papier farbig aus und sehen Sie, wie das von Ihnen gezeichnete Bild zum Leben erwacht und sich vor Ihnen bewegt.

Sliding through the Fruit Field

teamLab, 2016-, Interaktive digitale Installation

Auf dem Hang wachsen verschiedene Obstsorten. Außerdem hüpfen Bälle herum. Die Besucher werden zum Sonnenlicht und rutschen den Hang hinunter.

CATCHING AND COLLECTING FOREST

Der "Catching and Collecting Forest" ist ein Lernraum, der auf dem Konzept "Fangen, Studieren, Freilassen" basiert. Hier erkunden Menschen die Welt mit ihrem Körper, entdecken, fangen und erweitern ihre Interessen auf der Grundlage dessen, was sie fangen. Die Besucher erkunden mit ihren Smartphones, fangen verschiedene Lebewesen, studieren sie und erstellen ihr ganz persönliches Sammelbuch.

Der "Catching and Collecting Forest" bei teamLab Planets ist ein Wald des Aussterbens. Es ist ein Wald mit ausgestorbenen Tieren.

"Gemeinsam mit anderen etwas physisch erkunden, etwas entdecken und fangen und dann die Chance nutzen, die Interessen auf der Grundlage des Gefangenen zu erweitern. Das ist es, was wir im Laufe der langen Menschheitsgeschichte auf natürliche Weise getan haben.

Für die Menschheit sind die Handlungen des Fangens und Sammelns unterhaltsam, lehrreich und Teil des Lebens."

teamLab-Gründer, Toshiyuki Inoko

Lesen Sie mehr über das Konzept "Catching and Collecting Forest":

https://www.teamlab.art/concept/catching/

Catching and Collecting Extinct Forest

teamLab, 2020, Interaktive digitale Installation, endlos, Ton: Hideaki Takahashi

Je nach Jahreszeit leben in diesem Wald und Ozean verschiedene Tiere, die sich mit dem Fluss der Echtzeit verändern. Wenn Sie ein Tier berühren, dreht es sich zu Ihnen um oder rennt weg.

Laden Sie die Smartphone-App "Catching and Collecting Forest" herunter.

Wenn Sie mit der Kamera Ihres Smartphones ein Tier betrachten, das sich im Raum bewegt, und einen Studienpfeil auf das Tier im Blickfeld der Kamera schießen, fliegt der Pfeil aus Ihrem Telefon in den realen Raum. Wenn der Studienpfeil das Tier erreicht, verschwindet es aus dem Raum und wird der Sammlung Ihres Smartphones hinzugefügt. Informationen über die Tiere, die Sie fangen, werden im Sammelbuch der App gespeichert.

Wenn Sie ein gefangenes Tier zu einem Ort wischen, den Sie in der Kamera der App sehen können, wird das Tier freigelassen und kehrt an diesen Ort zurück.

FUTURE PARK

"Future Park" ist ein Bildungsprojekt, das auf dem Konzept der kollaborativen Kreation (Co-Creation) basiert. Es handelt sich um einen Vergnügungspark, in dem Menschen die Welt frei mit anderen gestalten können. Ein Kunstwerk wird durch den Prozess, in dem Menschen gemeinsam mit anderen etwas erschaffen, zum Leben erweckt. Während die Menschen weiterhin gemeinsam etwas erschaffen, entwickelt sich das Kunstwerk endlos weiter.

Weitere Informationen zum Konzept des Future Park finden Sie unter:

https://www.teamlab.art/concept/future-park/

Sketch Umwelt World

teamLab, 2025, Interaktive digitale Installation, Ton: teamLab

Malen Sie ein Flugzeug, einen Schmetterling oder einen Falken auf das bereitgestellte Papier und sehen Sie, wie das von Ihnen gezeichnete Bild dreidimensional erscheint und durch die Welt vor Ihnen fliegt. Wenn Sie die Figuren berühren, werden sie schneller oder fliegen davon.

Ein Tisch, an dem kleine Leute leben

teamLab, 2013-, Interaktive digitale Installation

Dies ist ein Tisch, an dem kleine Leute leben. Wenn Sie etwas, wie z. B. Ihre Hand, auf den Tisch legen, springen die kleinen Leute darauf. Je nach Form der Objekte, die Sie auf den Tisch legen, rutschen, springen oder klettern die kleinen Leute.

Eine musikalische Wand, an der kleine Menschen leben

teamLab, 2017-, Interaktive digitale Installation, Ton: teamLab

Dies ist eine musikalische Wand, an der kleine Menschen leben. Wenn Stempel in verschiedenen Formen wie Pilze, Schafställe oder lange Eisstangen an der Wand angebracht werden, erscheinen diese Objekte in der Welt der kleinen Menschen. Die kleinen Menschen bemerken sie und beginnen, darauf zu springen.

Ein Fenster zum Universum, in dem kleine Menschen leben

teamLab, 2022-, Interaktive digitale Installation, Ton: teamLab

Dies ist ein Fenster in das Universum, in dem kleine Menschen leben. Sie können ein Bild erstellen, indem Sie mit einem Lichtstift Linien zeichnen oder mit einem Lichtstempel Formen erstellen. Jede Linie hat je nach Farbe eine besondere Kraft und beeinflusst die Welt der kleinen Menschen. Die mit den Lichtstempeln erstellten Formen erscheinen in der Welt der kleinen Menschen und beginnen sich zu bewegen.

KUNST

Im Athletic Forest werden außerdem zwei neue Kunstinstallationen zu sehen sein:Autonomous Abstraction und Existence in the Flow Creates Vortices.

Autonomous Abstraction

teamLab, 2022-, Interaktive digitale Installation, endlos, Ton: teamLab

Autonomous abstraction.

Die Lichtpunkte blinken und ändern ihre Farbe in Zyklen, die für jeden Punkt einzigartig sind. Zwischen nahe beieinander liegenden Punkten tritt ein spontanes Ordnungsphänomen auf, und ihre Farbtöne und der Rhythmus, in dem sie blinken, synchronisieren sich allmählich.

Existence in the Flow Creates Vortices

teamLab, 2022, Interaktive digitale Installation, endlos, Ton: teamLab

Wirbel entstehen hinter Menschen, die gegen den Strom schwimmen. Obwohl ein Wirbel stabil ist, bewegt er sich ständig und schwillt an wie eine mächtige Lebensform.

SKETCH FACTORY

In dieser Fabrik können die von Ihnen gezeichneten Kreaturen in ein Originalprodukt (Blechabzeichen, Handtuch, T-Shirt, Tragetasche oder Papiermodell) verwandelt und mit nach Hause genommen werden.

Geben Sie Ihre Zeichnung aus Inverted Globe Graffiti Nature und Sketch Umwelt World in der Sketch Factory auf. Die Zeichnung erscheint dann in der Sketch Factory und beginnt, sich zu bewegen. Wenn die Zeichnung in den Drucker gelangt, beginnt die Produktion und sie wird zu einem Blechabzeichen, einem Handtuch, einem T-Shirt, einer Tragetasche oder einem Papiermodell.

Um die Sketch Factory zu erleben und Produkte zu kaufen, ist ein Eintritt zu teamLab Planets erforderlich.

Das Konzept von teamLab Planets

Gemeinsam mit anderen, mit dem ganzen Körper eintauchen, mit dem Körper wahrnehmen und eins werden mit der Welt

teamLab Planets ist ein Museum, in dem man durch Wasser läuft, und ein Garten, in dem man eins wird mit den Blumen. Es umfasst vier großflächige Kunsträume und zwei Gärten, die vom Künstlerkollektiv teamLab geschaffen wurden.

Die Besucher gehen barfuß und tauchen zusammen mit anderen ihren ganzen Körper in die riesigen Kunstwerke ein. Die Kunstwerke verändern sich in Gegenwart von Menschen, wodurch die Wahrnehmung der Grenzen zwischen dem Selbst und den Werken verschwimmt. Andere Menschen verändern die Kunstwerke ebenfalls, verwischen die Grenzen zwischen sich und den Werken und schaffen eine Kontinuität zwischen dem Selbst, der Kunst und anderen.

Offizielle Website: teamlab.art.planets

Über teamLab Planets

Ein international anerkanntes und weltweit beliebtes Kunstmuseum.

In Googles jährlichem Suchranking "Year in Search 2023" rangiert teamLab Planets unter den Top 5 der "beliebtesten Kunstmuseen der Welt (*1)". Unter den globalen Museen mit einer über hundertjährigen Geschichte ist teamLab Planets das einzige Museum aus Japan, das es auf die Liste geschafft hat. Darüber hinaus wurde teamLab Planets bei den World Travel Awards, die oft als die Oscars der Reisebranche bezeichnet werden, als "Asia's Leading Tourist Attraction 2023" (*2) ausgezeichnet und ist damit die erste japanische Attraktion, die diese Auszeichnung erhält.

*1 "These Were the Most Popular Museums in the World, According to Google's 'Year in Search." artnet. 20. Dezember 2023.

https://news.artnet.com/art-world/google-trends-top-museums-teamlab-ark-encounter-2411845

*2 "Asia's Leading Tourist Attraction 2023, teamLab Planets TOKYO DMM, Japan."

https://www.worldtravelawards.com/award-asias-leading-tourist-attraction-2023

Informationen für Besucher

teamLab Planets TOKYO DMM

Toyosu, Tokio 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokio

teamLab Planets in Toyosu, Tokio, ist von beliebten Touristenzielen wie Odaiba, dem Tsukiji-Markt und Ginza aus bequem zu erreichen.

Öffnungszeiten: Täglich 9:00 22:00 Uhr

*31. Dezember (Di) 2. Januar (Do): 9:00 21:00 Uhr

*17. Januar (Fr) 18. Januar (Sa), 21. Januar (Di) 9:00 16:00 Uhr

Geschlossen am: 7. November (Do), 2. Dezember (Mo) 13. Dezember (Fr), 20. Januar (Mo) und 6. Februar (Do)

*Bitte beachten Sie, dass das Museum vom 2. Dezember (Mo) bis zum 13. Dezember (Fr) wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist.

*Letzter Einlass ist eine Stunde vor Schließung.

*Die Öffnungszeiten können sich ändern.

*Bitte informieren Sie sich auf unserer offiziellen Website über die Eintrittspreise.

teamLab Planets TOKYO DMM Ticket Store

https://teamlabplanets.dmm.com

Pressemappe

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

