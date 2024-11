Der japanische Glashersteller AGC verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Am 1. November 2024 stieg der Aktienkurs um 7,14% auf 30,00 EUR, was einem Zuwachs von 2,00 EUR gegenüber dem Vortag entspricht. Diese positive Tendenz spiegelt sich auch in der monatlichen Performance wider, bei der die AGC-Aktie ein Plus von 3,45% verbuchen konnte. Trotz eines Jahresrückgangs von 6,54% liegt der aktuelle Kurs immerhin 45% über dem 52-Wochen-Tief, was auf eine Erholung hindeutet.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die Dividendenrendite für das Geschäftsjahr 2024 wird mit 2,01% angegeben, basierend auf einer erwarteten Dividende von 105,00 EUR je Aktie. Bemerkenswert ist das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,03, das deutlich unter dem Vorjahreswert von 5,29 liegt und auf eine günstige Bewertung hinweisen könnte. Mit einer [...]

