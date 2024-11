Neuartiges Multi-Chain-Staking erzielt 2,9 Mio. mit Presale

Der DeFi-Markt entwickelt sich kontinuierlich weiter und eine der neusten Erfindungen ist die MemeVault-Technologie von Crypto All-Stars, das mit seinem Presale nun schon mehr als 2,93 Mio. USD für dessen Finanzierung eingenommen hat.

Denn mit dieser soll sogar Memecoins ohne passive Einkommen bald eine Staking-Möglichkeit zur Verfügung gestellt werden. Genau genommen werden dabei einige der besten Coins aus diesem Sektor für kollektive Gewinne zusammengefasst. Dies hat wiederum das Interesse der Memecoin-Anleger geweckt, welche nach neuen Renditeoptionen auf der Suche sind.

Jetzt steht zudem der historisch beste Monat des Kryptomarktes bevor, womit auch wieder die Memetoken stärker steigen können. Dank Crypto All-Stars werden die Anleger zum Halten ihrer Coins motiviert, was sich wiederum unterstützend auf den Kursverlauf auswirkt. Somit könnte auch der Memecoin-Superzyklus wieder eingeleitet werden.

Sofern die Investoren sich mit ausreichend $STARS-Coins während des Vorverkaufs eingedeckt haben, können sie bis zum Start des Protokolls bis zum Dreifachen ihres Einsatzes gewinnen, was im Vergleich zu anderen Kryptowährungen bedeutend ist.

In der aktuellen Phase werden die $STARS-Coins für einen Preis in Höhe von 0,0015371 USD angeboten. Somit können Interessierte sich noch vor der ersten Listung sowie weiteren Partnerschaften mit anderen Memecoins positionieren. Die erste Notierung könnte ähnlich erfolgreich wie der Presale verlaufen.

Werden die Memecoins wieder die anderen Coins in den Schatten stellen?

In diesem Jahr haben die Memecoins höhere Kursgewinne verbucht, als dies mit Layer-1, Layer-2, GameFi oder vielen anderen Sektoren möglich war. Mit diesen Entwicklungen haben sie viele traditionelle Coins für nicht wenige Investoren unattraktiv erscheinen lassen.

Zu ihnen zählt unter anderem Popcat ($POPCAT) mit 200,19 Mio. %, Brett ($BRETT) mit 74.690 %, Mog Coin ($MOG) mit 5.005 %, DogWifHat ($WIF) mit 1.411 %, Pepe Coin ($PEPE) mit 575,15 %, cat in a dogs world ($MEW) mit 130.210 % und Floki Inu ($FLOKI) mit 287,46 %. Im Vergleich dazu waren es bei Bitcoin nur 64,56 %.

Trotz dieser Anstiege ist in letzter Zeit wieder eine Zunahme der Bitcoin-Dominanz feststellbar, die nun einen Wert von 58 % erreicht hat. Somit scheinen Investoren derzeit wieder die sichereren Kryptowährungen zu bevorzugen, was die Aussicht auf eine Altcoin-Saison erst einmal eintrübt.

Laut dem Kryptoanalysten Benjamin Cowen könnten es sogar noch bis ins nächste Jahr dauern, bevor das Interesse an den riskanteren, aber auch potenziell rentableren Altcoins wieder zunimmt.

Ähnlich fällt derzeit der Altcoin-Index aus, nach dem sich nur 29 % der 50 wichtigsten Coins über die vergangenen 90 Tage besser als Bitcoin entwickelt haben. Dies ist weit von den 75 % entfernt, welche eine Altcoin-Saison signalisieren.

Altcoin-Saison-Index | Quelle: Blockchaincenter

Andererseits spricht dies auch dafür, dass die Altcoins im Vergleich zu Bitcoin bald noch stärker an Wert gewinnen können. Dies hängt dabei vorwiegend davon ab, ob BTC ein neues Allzeithoch erreicht.

Dann können auch die Memecoins wieder profitieren, in welche sich einige Anleger schon rechtzeitig positionieren. Mithilfe des Presales von Crypto All-Stars müssen Investoren bis zur ersten Listung keinerlei Kursverluste befürchten und können stattdessen Buchgewinne über Staking und schrittweise Preiserhöhungen erzielen.

Dies sind nur einige Gründe mehr, warum schon jetzt eine so große Nachfrage nach den $STARS-Coins besteht. Interessierte sollten sich beeilen, wenn sie nicht die guten Konditionen des neuartigen Multi-Chain-Staking-Protokolls zu Beginn verpassen wollen.

Darum zählt Crypto All-Stars nun zu einer der besten Investitionsoptionen

Das Timing der Märkte ist besonders wichtig, um möglichst geringe Verluste zu erleiden und höhere Gewinne zu erzielen. Eine weitere Möglichkeit, um dies zu erreichen, sind passive Krypto-Einkommen. Denn sie bauen gegenüber Verlusten einen Risikopuffer auf und können in einem Bullenmarkt die Gewinne noch weiter steigern.

Ebenso müssen deutsche Investoren eine Haltefrist von einem Jahr einhalten, um ihre Kryptos steuerfrei verkaufen zu können, sofern sie über einen Spot-Handel und nicht über Derivate erworben wurden. Diese Zeit lässt sich mit dem Staking und anderen passiven Einnahmemöglichkeiten deutlich sinnvoller nutzen.

Auf diese Weise können Investoren nicht nur die üblichen Kursgewinne, sondern noch weitere Profite aus den passiven Einkommensquellen erzielt werden, welcher sogar mit den Ersteren mithalten, und diese übertreffen können.

Ein weiterer Vorteil von Crypto All-Stars ist die Simplizität, welche das Angebot auch besonders anfängerfreundlich macht. Denn das Team hat sich bemüht, die Einstiegshürden zu eliminieren, welche Kleinanleger abhalten könnten. Somit können alle praktisch über ein Portal auf die verschiedenen Optionen zugreifen.

Ebenso bietet Crypto All-Stars ein Staking-Protokoll für den eigenen $STARS-Coin. Für diesen zahlt das Projekt zum jetzigen Zeitpunkt eine Rendite in Höhe von 528 % pro Jahr. Somit können Anleger schon bis zur ersten Listung an einer Kryptobörse profitieren. Zudem werden diese Coins später für den Renditemultiplikator benötigt.

It's raining Stars!!



Guess that means the Meme Vault is inching ever closer pic.twitter.com/DSQZntAAJf - Crypto All-Stars (@all_stars_coin) October 29, 2024

Crypto All-Stars ist der beliebteste MemeFi-Presales des Jahres

Der Sektor der Memecoins diversifiziert sich in immer mehr in andere Kryptosektoren. Eine Erfindung stellt dabei MemeFi dar, welches eine Fusion aus Memetoken und DeFi oder Dezentrale Finanzen ist.

In diesem Bereich hat Crypto All-Stars mit seinem Presale für großes Aufsehen gesorgt. Zudem haben 70 % der Investoren ihre Coins in den Staking-Pool eingezahlt, was auf einen längerfristigen Anlagehorizont verweist und das Projekt zusätzlich antreiben kann.

Nachdem annähernd 3 Mio. USD erzielt wurden, sind auch immer mehr bekannte Kryptoanalysten auf Crypto All-Stars aufmerksam geworden. Zu ihnen zählt unter anderem Jacob Crypto Bury, welcher den Coin als einen der wichtigsten des Jahres 2024 bezeichnet hat. Dabei erinnert es an Pepe Unchained und FreeDum Fighters, die ebenfalls große Unterstützung erhalten haben.

Falls Sie die $STARS-Coins kaufen wollen, öffnen Sie einfach die Website von Crypto All-Stars und verbinden anschließend ihre digitale Geldbörse wie Best Wallet mit dieser. Dann können Sie die Kryptowährungen ETH, USDT und BNB gegen den $STARS-Coins tauschen. Mit Bankkarte stehen Ihnen auch Fiatwährungen zur Verfügung.

Sicherheitshalber wurde der Smart Contract des Projektes von den Blockchain-Sicherheitsexperten von Coinsult und SolidProof auf Sicherheitsrisiken überprüft. Von diesen konnten keinerlei Schwachstellen identifiziert werden, sodass die Assets mit höherer Sicherheit auf der Plattform verfahrt werden können.

Weitere Informationen über Crypto All-Stars finden sich auf dem X-Profil und in dem Telegram-Kanal sowie der Website, auf welcher auch das Whitepaper des Projektes ist.

Jetzt Multi-Chain-Staking entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.