The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.11.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.11.2024



ISIN Name

AU0000336463 ALFABS AUSTRALIA O.N.

IE00BWVFTP56 SAN LEON ENERGY EO -,01

NO0012451915 SALMONES CAMANCHACA S.A.

SE0016830335 MOVE ABOUT GROUP AB

SE0021512134 REDWOOD PHARMA AB

US3773201062 GLATFELTER CORP. DL-,01

US46564T1079 ITERIS INC. (NEW) DL-,01

