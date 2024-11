Solana News: Das steckt hinter der hohen Anzahl neuer Wallets

Während einige Analysten von der beeindruckenden Entwicklung der On-Chain-Daten von Solana schwärmen und das SOL-Ökosystem wieder verstärkt von institutionellen Investoren in die Portfolios aufgenommen wird, gibt es einige Warnzeichen, welche Anleger nicht übersehen sollten.

Auch wenn die positiven Entwicklungen nicht von der Hand zu weisen sind und etwas Wahrheit in ihnen steckt, so stellen sie dennoch nicht das vollständige Bild dar. Worauf sich Investoren nun einstellen müssen sowie von welchen Faktoren und Parametern die künftige Entwicklung des SOL-Kurses am meisten abhängt, erfahren Sie nun hier.

Zuflüsse der institutionellen Investoren nehmen zu

Laut einer neuen Analyse des Kryptodaten-Spezialisten Messari ist das Interesse der institutionellen Investoren an dem Solana-Ökosystem wieder zurückgekehrt. Dabei sind im dritten Quartal über verschiedene Finanzierungsrunden weitere 173 Mio. USD in Projekte auf der Solana-Blockchain geflossen.

Im Vergleich zum vorherigen Quartal entspricht dies einer Steigerung von 54 %, obwohl die Anzahl der Finanzierungsrunden sogar um 37 % abgenommen hat. Somit sind in den wenigen Runden also deutlich höhere Beträge geflossen.

Zudem handelt es sich um das höchste Niveau seit dem zweiten Quartal des Jahres 2022. Laut den Analysten von Messari seien die institutionellen Investoren wieder zurück in den Markt gekommen.

Diese spekulieren vermutlich auf eine Annäherung von Solana an Ethereum, da die Blockchain ihren Vorgänger schon jetzt in vielen Aspekten übertroffen hat. Dies wurde auch in der Analyse von Messari hervorgehoben.

Insbesondere wurde dabei auf die Gebühreneinnahmen eingegangen, welche sich im vergangenen Quartal deutlich gesteigert haben. So konnte Solana in dieser Zeit täglich durchschnittlich 1,9 Mio. USD einnehmen.

Im Vergleich zum vergangenen Quartal entspricht dies einer Steigerung von beeindruckenden 109 %. Ebenso haben sich die durchschnittlichen Ausgaben der neuen Wallets um sensationelle 430 % auf 1,3 Mio. USD gesteigert.

Somit ist ein besonders hoher Anteil, welcher auf neue Nutzer zurückzuführen ist. Dies spricht wiederum dafür, dass Solana einen Andrang neuer Personen verzeichnet, die sich zudem besonders aktiv an der Blockchain beteiligen. Allerdings kann dies auch etwas vollkommen anderes bedeuten.

Jetzt Solana zum niedrigsten Preis sichern!

Warum es sich bei der Solana-Aktivität nur um heiße Luft handeln könnte

Bei Solana besteht jedoch die Gefahr, dass es sich bei diesen neuen Wallets lediglich um Maßnahmen handelt, welche die Netzwerkaktivität steigern sollen. Andererseits können sie auch auf die Wallets zurückzuführen sein, welche auf der Memecoin-Launchplattform Pump.Fun erstellt werden.

Schließlich werden auf dieser regelmäßig sehr viele neue Wallets gemeldet. So waren es gestern beispielsweise 45.072 und vorgestern mehr als 54.000. Allerdings ist es fragwürdig, ob es sich dabei wirklich immer um individuelle Personen handelt, wenn auch die Wallets einzigartig sind, was auch nur gemessen wird.

Im Vergleich dazu sind jeden Tag nur etwas mehr als 100.000 Wallets aktiv, sodass es sich rund bei der Hälfte der Nutzer um neue Wallets handelt. Da dieser Zustand nun schon über einige Tage anhält, stellt sich die Frage, weshalb nicht weniger Menschen regelmäßiger wiederkommen.

Jetzt in aufstrebendes Ökosystem investieren!

Neue und aktive Wallets auf Pump.Fun | Quelle: Dune - @adam_tehc

Zudem sollte nicht vergessen werden, dass die Inflation der Memecoins gewaltig ist, da allein gestern fast 28.000 von ihnen auf Pump.Fun erstellt wurden. Somit ist es ungefähr ein Memecoin pro vier Nutzer pro Tag.

Berücksichtigt man hingegen, dass jeden Tag so viele neue hinzukommen, gibt es deutlich mehr Memetoken als Nutzer und Entwickler. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die meisten von ihnen keine Chance haben und in der Masse untergehen.

Dann sollte nicht vergessen werden, dass viele Gründe dafürsprechen, dass man unterschiedliche Wallets für dieselbe Blockchain erstellt. Selbst bei einem Wechsel des DeFi-Dienstes und bei einem Kauf über einen anderen Anbieter werden teilweise neue Wallets erstellt. Hinzu kommt, dass Betrüger und Hacker somit ihre Identitäten verbergen wollen. Ebenso gibt es noch viele weitere Gründe für mehrere Wallets.

Ferner ist Solana weiterhin stark von dem Memecoin-Sektor abhängig. Zwar wird für diesen in diesem Bullenmarkt von nicht wenigen Analysten ein Superzyklus erwartet, dennoch könnte sich die Lage auch eines Tages wieder ändern. Sofern davon die On-Chain-Daten der Solana-Blockchain beeinträchtigt werden, wird sich dies sicherlich auch bei dem Kursverlauf bemerkbar machen.

Dabei kommt der Sektor der Memecoins zum jetzigen Zeitpunkt auf Solana auf einen Anteil in Höhe von rund 40 bis 60 % des Volumens und 54 bis 70 % der Anzahl der Transaktionen. Somit sollten sie nicht unterschätzt werden, denn deren Ausbleiben kann zu einem massiven Rückgang der Netzwerkaktivität führen. Daher sollten Solana-Investoren diese Parameter genaustens im Auge behalten.

Jetzt in Memecoin-Infrastruktur investieren!

Anteil des Memecoin-Sektors an der Solana-Blockchain | Quelle: Dune - @hashed_official

So können Sie besser von der Beliebtheit der Memecoins profitieren

Während mittlerweile mehr als die Hälfte der Kryptoinvestoren Memecoins in ihre Portfolios aufnimmt, wurde nun eine intelligentere Investitionsmöglichkeit entwickelt. Denn mit Pepe Unchained müssen Investoren nicht die einzelnen Coins erwerben und hohe Risiken eingehen. Stattdessen profitieren sie von den bedeutenden Gebühreneinnahmen in diesem Sektor.

So wurden am gestrigen Tage von dem Marktführer Pump.Fun mehr als 1,8 Mio. USD und seit Jahresbeginn 1,09 Mio. SOL oder umgerechnet 180,70 Mio. USD erzielt. Ganz gleich, welche Betrügereien und hohe Verluste an dem Markt geschehen, mit einem Memecoin-Infrastrukturinvestment können kontinuierliche Einnahmen erwirtschaftet werden.

Während Pump.Fun keinerlei Coin oder Aktie anbietet, soll jetzt das neue Projekt Pepe Unchained eine solche Möglichkeit für Investoren schaffen, welche von dem Memecoin-Superzyklus profitieren wollen. Allerdings umfasst das Projekt auch einiges mehr, worüber wiederum Gebühreneinnahmen erzielt werden können.

Das Team von Pepe Unchained entwickelt sowohl eigene dApps und Protokolle als auch über das Inkubatorenprogramm mithilfe von Dritten. Somit soll für ein kontinuierlich expandierendes Angebot gesorgt werden, welches wiederum Gebühren für das Ökosystem erzielen kann. Dies sind eine DEX, eine Bridge, ein Staking-Dienst, ein Block-Explorer und mehr.

In Pepe Unchained haben die Kryptoinvestoren etwas ganz Besonderes erkannt und deshalb $PEPU-Coins für umgerechnet 24,03 Mio. USD erworben. Somit ist es auch der aktuell erfolgreichste Memecoin-Presale. Da sich das Angebot dem Ende zuneigt, bleibt nicht mehr viel Zeit, um das Vorverkaufsangebot in Anspruch zu nehmen.

Im Gegensatz zu anderen Memecoins, die bis zur US-Wahl noch hohe Verluste erleiden können, sind die Anleger bei Pepe Unchained bis zur ersten Listung vor Kursverlusten bewahrt. Stattdessen erzielen sie sogar über Preiserhöhungen und Staking bereits die ersten Buchgewinne.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.