Beste Meme-Coins im Oktober: Bis zu 382 % Rendite - das sagt der Experte

Kryptowährungen fallen heute in der Breite um rund 1 Prozent. Nun waren im Jahr 2024 zweifelsohne Meme-Coins das stärkste Marktsegment, auch im Oktober 2024 setzte sich diese Stärke fort. Beispielsweise stieg Dogecoin in den letzten sieben Tagen um rund 20 Prozent und ist damit der Top-Performer in der Top 100 des Kryptomarkts. Doch Meme-Coins brachten im Oktober bis zu 382 % Rendite. Was wird jetzt im November wichtig und wie schätzen Experten die Lage ein?

Meme-Coins: Experte sicher - darum sind sie besser als Altcoins

Der bekannte Analyst Murad Mahmudov prognostiziert in einem neuen Beitrag auf X, dass 2025 ein besonders starkes Jahr für Meme-Coins werden dürfte, basierend auf der herausragenden Performance im Oktober 2024. SPX6900 führte hier die Liste der erfolgreichsten Meme-Coins im Oktober mit einer Rendite von 382 Prozent an. Dies sei ein Ergebnis, das andere Altcoins weit übertraf. Diese hohe Rendite verdeutlicht das wachsende Interesse und die Dynamik im Meme-Coin-Bereich, während andere Kryptos solche Steigerungen aktuell kaum erreichen können.

Der Analyst sieht daher großes Potenzial für Meme-Coins im kommenden Jahr, da die Nachfrage und spekulative Investitionen voraussichtlich weiter steigen werden. Meme-Coins könnten sich zunehmend als beste Anlageoption in der Kryptoszene etablieren - ehrlich, einfach und viral.

Top Performing Memecoins of October 2024.



No Altcoins are doing these kinds of numbers.



2025 will the Big Year for Memecoins. pic.twitter.com/xIoFBLhuE1 - Murad (@MustStopMurad) November 1, 2024

Neue Meme-Coins mit Potenzial: FLOCK & DUM explodieren im Presale

Doch mitunter setzen risikoaffine Anleger auch gerne auf neue Meme-Coins, die gerade erst im Vorverkauf starten und Momentum aufbauen. Damit gehen dann steigende Chancen und Risiken einher.

Flockerz (FLOCK)

Flockerz möchte hier 2024 bewusst einen neuen Ansatz in das Marktsegment der Meme-Coins bringen. Dabei setzt man auf ein Modell, das die Community aktiv in Entscheidungsprozesse einbindet. Der neue Vote-to-Earn-Coin konnte bereits mehr als 1,2 Millionen US-Dollar im Presale einnehmen und setzt auf eine dezentrale Organisation namens "Flocktopia". Flockerz kombiniert also eine humorvolle Markenführung mit einer innovativen Herangehensweise: Halter des FLOCK- okens erhalten die Möglichkeit, durch ihre Stimmabgaben an strategischen Weichenstellungen des Projekts mitzuwirken. FLOCK ist somit eine Art selbstbestimmter Meme-Coin.

Das zentrale Element von Flockerz ist das Vote-to-Earn-Modell, welches die Token-Besitzer für ihre Abstimmungstätigkeit belohnt. Diese Nutzer können direkt Einfluss auf wichtige Themen wie Marketing, Token-Burn-Strategien und die allgemeine Entwicklung nehmen. Das Stimmengewicht basiert auf der Anzahl der FLOCK Tokens, wodurch eine faire und anreizorientierte Struktur geschaffen wird.

Im Rahmen des Presales wird Frühinvestoren noch ein attraktiver Einstieg geboten. Etwa 20 Prozent des Token-Angebots sind für den Presale reserviert, während weitere 25 Prozent zur Belohnung von Staking-Aktivitäten genutzt werden, um ein dauerhaftes Engagement der Community zu fördern. Insgesamt fließen rund 70 Prozent der Token an die Gemeinschaft, wodurch der dezentrale Charakter des Projekts herausgestellt werden soll.

Interessenten können FLOCK Tokens direkt auf der offiziellen Plattform gegen ETH, USDT oder BNB erwerben und anschließend staken, um eine Rendite von aktuell noch über 1000 Prozent zu erzielen.

FreeDum Fighters (DUM)

Das Krypto-Projekt FreeDum Fighters greift derweil den US-Präsidentschaftswahlkampf auf und kombiniert politische Satire mit Meme-Coins. Der DUM-Token hat im laufenden Presale bereits über 400.000 US-Dollar eingebracht und nimmt die Rivalität zwischen Donald J. Trump und Kamala Harris humorvoll aufs Korn. Mit Figuren wie MAGATRON und Kamacop 9000 verkörpert FreeDum Fighters zwei mechanisierte, ironische Darstellungen politischer Lager. Durch diese kreativen Charaktere wird der Wahlkampf symbolisch und spielerisch zum Meme-Coin übertragen.

FreeDum Fighters ermöglicht es den Spielern, ihre Unterstützung für eine der beiden Figuren durch den Einsatz von DUM Tokens auszudrücken. Dabei können die Token gestakt werden. Der spielerische Ansatz stellt eine satirische Reflexion der politischen Landschaft dar. Aktuell zeigt die Community eine starke Tendenz zu MAGATRON, der in Abstimmungen klar mit 69 Prozent führt.

Das Projekt setzt ferner auf eine durchdachte Tokenverteilung: 40 Prozent der DUM-Token sind im Presale verfügbar, 20 Prozent werden für Liquidität auf dezentralen Börsen bereitgestellt, weitere 20 Prozent stehen für das Staking zur Verfügung, und 10 Prozent gehen in Belohnungen und zukünftige Marketingmaßnahmen.

FreeDum Fighters bietet Anlegern, die an den US-Wahlen interessiert sind und gleichzeitig in eine wachsende Krypto-Community investieren wollen, eine humorvolle Gelegenheit. Der Kauf ist über die offizielle Plattform möglich, das Staking belohnt Unterstützer derzeit noch mit rund 300 Prozent Rendite.

