21Shares beantragt einen XRP ETF bei der SEC!

Während $XRP meist eher mit negativen Nachrichten auf sich aufmerksam macht, insbesondere im Hinblick auf den nicht enden wollenden Streit mit der SEC, scheint es derzeit einmal etwas Positiveres zu geben. Denn das bekannte Krypto-Unternehmen und ETF-Emittent 21Shares hat einen $XRP-ETF bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC beantragt. Die Einführung eines solchen börsengehandelten Fonds wäre natürlich eine Sensation. Aber wie wahrscheinlich ist ein Ripple-ETF wirklich?

JUST IN: 21Shares files for a $XRP ETF with the SEC. pic.twitter.com/4KJZEmvxfl - Cointelegraph (@Cointelegraph) November 1, 2024

Wird die SEC einen solchen ETF überhaupt genehmigen?

Was die SEC zu einem möglichen $XRP-ETF zu sagen haben wird, ist schwer zu prognostizieren. Immerhin befindet sie sich immer noch in einem ausgewachsenen Rechtsstreit mit Ripple, dem Unternehmen hinter $XRP. Dabei möchte die Behörde den Coin nach wie vor als nicht registriertes Wertpapier einstufen. Ein Streit, der bereits seit Jahren tobt und den Kurs von $XRP seit Jahren so sehr lähmt, dass der Coin alle Bull Runs der letzten Jahre verpasst hat.

(Durch den Rechtsstreit mit der SEC hat der Coin alle Bull Runs der letzten Jahre verpasst - Quelle: Tradingview.com)

Ob die SEC also so sang- und klanglos einem $XRP-ETF die Genehmigung erteilen wird, bleibt äußerst fraglich. Doch ein Umstand könnte das radikal ändern! Denn nächsten Dienstag ist Wahltag in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dann wird sich das seit Monaten tobende Duell um die Präsidentschaft zwischen Donald Trump und Kamala Harris entscheiden und das Ergebnis könnte direkten Einfluss auf $XRP und einen möglichen börsengehandelten Fonds haben.

Wird Donald Trump den $XRP-ETF ermöglichen?

Donald Trump hat bereits am Anfang seines Wahlkampfes angekündigt, den "Krieg der SEC gegen Kryptowährungen" beenden zu wollen und Gary Gensler, den kryptofeindlichen Vorsitzenden der SEC, am ersten Tag im Amt zu entlassen. Damit könnte sich der Kurs der US-Börsenaufsichtsbehörde gegenüber Kryptowährungen radikal ändern. Das würde ein tatsächliches Erscheinen eines $XRP-ETFs deutlich wahrscheinlicher machen als unter Kamala Harris. Aber wie wahrscheinlich ist ein Sieg von Donald Trump tatsächlich?

POLLING: Polymarket has Trump way up now! 20 points on $1.8 billion volume. pic.twitter.com/yefgeeNHaF - @amuse (@amuse) October 16, 2024

Auf der dezentralen Wettplattform Polymarket liegt Donald Trump mittlerweile meilenweit vor Kamala Harris. Natürlich bleibt der nächste Dienstag abzuwarten, und niemand kann genau sagen, was wirklich passieren wird. Dennoch scheinen die Karten für Donald Trump nicht allzu schlecht auszusehen, wodurch auch die Chancen für einen $XRP-ETF deutlich höher werden. Sollte dieser tatsächlich eintreten, könnte neben vielen anderen Coins Pepe Unchained ($PEPU) stark explodieren.

Wird $PEPU nach dem erfolgreichsten ICO auch den erfolgreichsten Börsenstart im Jahr 2024 hinlegen?

Pepe Unchained befindet sich noch immer in seinem ICO. Das heißt, Anleger können die Token günstig kaufen, und zwar, bevor sie offiziell an der Börse gehandelt werden und die großen Wale einsteigen. Damit haben Anleger große Vorteile in Bezug auf das mögliche Gewinnpotenzial ihrer Investition.

Insbesondere im Falle von Donald Trumps Wahlsieg könnte der Coin nach seinem Handelsstart an den offiziellen Börsen explodieren. Schon jetzt ist die Nachfrage nach den Token sehr hoch, weswegen der Coin auf mittlerweile über 24 Mio. US-Dollar angestiegen ist. Für den unglaublichen Erfolg des ICOs gibt es auch einen Grund, der noch viel mehr Potenzial für $PEPU und seine Investoren bietet.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Coins liegt Pepe Unchained auf keiner der großen Blockchains wie Solana oder Ethereum. Stattdessen ist $PEPU der erste Meme-Coin mit eigener Layer-2-Lösung für Ethereum. Pepe Unchained hat also seine eigene Blockchain. Diese ist extrem effizient. Die PEPU-Chain ist an die 100x schneller und deutlich günstiger bei Transaktionen als die Main Chain von Ethereum. Damit könnte diese effiziente Blockchain schon bald auch von anderen Entwicklern für ihre Projekte genutzt werden.

Das würde bedeuten, dass um $PEPU ein ganzes Ökosystem entsteht. Dieser Umstand würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer gewaltigen Kursexplosion in $PEPU führen. Anleger, die davon profitieren möchten, haben noch 10 Stunden Zeit, um die $PEPU-Token zum besten Preis zu kaufen. Danach folgt die nächste Preiserhöhung, und alle, die vorher einsteigen, erhalten auch ihren ersten Buchgewinn. Schnell sein kann sich bei einem Investment in Pepe Unchained also lohnen.

