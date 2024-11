Wird diese wichtige Unterstützungslinie bei Solana halten?

Trotz des hervorragenden Oktobers und des Umstandes, dass der Bitcoin beinahe ein neues Allzeithoch erreicht hätte, ist der Kryptomarkt in den letzten 3 Tagen in einer Korrektur geraten. Er wurde dabei wohl im Sog des Aktienmarktes nach unten gedrückt, denn auch dieser hat in den letzten Tagen einen Einbruch erlebt.

Der Bitcoin hat etwas über 6 Prozent verloren und damit ist das Allzeithoch wieder etwas ferner als in den Tagen zuvor. Der Kurs von Solana hat mit beinahe 10 Prozent sogar noch stärker verloren als der Bitcoin und steht nun an einer entscheidenden Marke.

Solana steht an der Schwelle einer wichtigen Unterstützung

Eigentlich zeigt der Chart in Solana einen schönen Aufwärtstrend. Dieser unterteilt sich in einen großen und einen kleinen, aber beide Trends zeigen eindeutig nach oben. In den letzten Tagen ist der Solana-Kurs dem trendrelevanten Tief bei 159,05 US-Dollar gefährlich nahe gekommen. Beim Durchbruch durch dieses Tief würden auch die Aufwärtstrends gebrochen werden. Zudem befindet sich genau an diesem Level eine starke Unterstützungszone.

(Der Kurs von Solana befindet sich derzeit genau an einer wichtigen Unterstützungszone - Quelle: Tradingview.com)

Derzeit sieht es ganz so aus, als würde die Unterstützungszone halten. Sollte sie aber in den nächsten Tagen gebrochen werden, wäre das nächste Ziel für den Solana-Kurs das Tief bei 120,51 US-Dollar. Dieses liegt etwa 28 Prozent vom aktuellen Kurs entfernt. Derzeit sieht es aber so aus, als würde der Kurs bei der Unterstützung tatsächlich halten. Weitere Unterstützung könnte der Kurs von Solana derzeit von fundamentaler Seite erhalten.

Seit neuestem kommen nämlich wieder Hoffnungen über einen möglichen Solana-ETF auf. Zumindest hat der Emittent Canary einen solchen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC beantragt. Die Hoffnungen auf einen solchen börsengehandelten Fonds könnten den Solana-Kurs also zusätzlich zum Support ebenfalls stützen. Sollte der Kryptomarkt in den nächsten Wochen also keine starke Korrektur zeigen, sieht es sehr gut dafür aus, dass Solana sich erholen und wieder stark steigen könnte. Ein anderer Coin, der trotz der Korrektur der letzten Tage stark gestiegen ist, ist Pepe Unchained ($PEPU). Und viele Analysten glauben, dass der Coin bald explodieren könnte.

