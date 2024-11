Freiburg (ots) -



Was aber könnte der Westen tun, um eine Kriegsbeteiligung Nordkoreas noch zu verhindern? Das westliche Friedenslager ruft nach Verhandlungen und einem Waffenstillstand. Den allerdings hat Moskau gerade wieder abgelehnt und betont, man werde alle Ziele in der Ukraine erreichen. (...) Eine andere Option wäre, Moskau Konsequenzen aufzuzeigen. Man könnte (..) erklären, dass man der Ukraine die bisher zurückgehaltenen weitreichenden Waffensysteme liefern werde (...). Oder dass man dies zumindest dann tun wird, sobald Kims Einheiten in die Kämpfe eingreifen. Womöglich käme Putin dann zu der Einschätzung, dass der Schaden eines Einsatzes dieser Hilfstruppen für ihn größer wäre als der Nutzen. https://www.mehr.bz/khs307o



