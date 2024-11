Krypto News: Die Korrektur könnte bald enden: Wird dieser Coin bald 1.500 Prozent Gewinn erzielen?

Die letzten Tage haben es dem Kryptomarkt nicht leicht gemacht. Obwohl es erst ganz deutlich danach aussah, als ob das Allzeithoch bei 73.750,07 US-Dollar endlich gebrochen werden könnte, hat sich diese Hoffnung als trügerisch erwiesen. Bei 73.600 US-Dollar machte der Bitcoin eine Umkehr und steckt seitdem in einer Korrektur fest. Diese ist mit etwa 6 Prozent noch nicht bedenklich. Es sieht eher so aus, als würde sich der Bitcoin daran machen, die Korrektur zu beenden, und davon könnte ein spezieller Coin stark profitieren.

(Der Bitcoin-Kurs steckt in einer kleinen Korrektur fest, könnte diese aber bald beenden - Quelle: Tradingview.com)

Crypto Allstars: Was macht den Coin so besonders?

Derzeit gibt es einen Coin, der von Analysten derzeit oft als Geheimtipp genannt wird. Dieser hat unglaublich hohes Gewinnpotenzial. Der Grund, weshalb er seinen Investoren hohe Gewinne einbringen könnte, ist, dass er derzeit noch unter dem Radar der meisten großen Krypto-Wale fliegt.

Allerdings ist er besonders für diese interessant, da er eine spezielle und einzigartige Funktion hat. Es könnte also sehr gut sein, dass die Wale den Kurs nach oben treiben, sobald sie erst einmal Wind von den Vorteilen des neuen Coins bekommen.

(Im MemeVault, einem einzigartigen Staking-Pool, können verschiedene große Meme Coins gestakt werden - Quelle: cryptoallstars.io)

Der Name des Coins ist Crypto Allstars ($STARS) und er bietet Investoren und Walen unglaubliche Vorteile. Denn er ist der offizielle Token zum MemeVault-Ökosystem, einem neuen Staking-Protokoll, das es erstmals ermöglicht, verschiedene große Meme Coins in einem einzigen Pool zu staken. Dabei spielt es keine Rolle, auf welcher Blockchain die Coins basieren. Damit ist er vor allem für Wale mit einem Kapital von mehreren Millionen US-Dollar in Coins interessant, da sie diese dort unkompliziert und gewinnbringend staken können.

Die Staking-Funktion kann allerdings nur genutzt werden, wenn Anleger $STARS-Token besitzen. Daher könnten Wale den Kurs von $STARS schon kurz nach dem Start weit nach oben treiben. Die gute Nachricht für kleinere Anleger ist, dass man auch mit kleinem Kapital in $STARS investieren kann. Und das sogar noch vor den Walen, da sich der Coin derzeit noch in seinem ICO befindet.

Erfahre jetzt mehr über Crypto All-Stars.

Wie viel Potenzial steckt jetzt in $STARS?

Obwohl sich der Token noch im Vorverkauf befindet, schlägt Crypto All-Stars schon jetzt unglaublich hohe Wellen. Denn die Nachfrage nach den Token steigt rasant an, wodurch die Vorverkaufssumme schon jetzt auf 2,94 Mio. US-Dollar angewachsen.

Doch das könnte erst der Anfang der Kursexplosion sein, die $STARS nach dem Handelsstart erzielt. Analysten glauben jedenfalls, das Potenzial von Crypto All-Stars läge oberhalb von 1.500 Prozent. Und daran scheint auch die Community von mehr als 20.000 $STARS-Investoren auf X (ehemals Twitter) und Telegram zu glauben.

Schon jetzt zeigt sich, dass das Potenzial von Crypto All-Stars offenbar keine Grenzen zu kennen scheint. Anleger, die auf der Erfolgswelle mitschwimmen wollen, sollten so schnell wie möglich einsteigen, da sich der Kurs von $STARS und damit der Preis für die Tokens regelmäßig erhöht.

Damit Anleger wissen, dass der Coin ebenso wie der MemeVault seriöse Projekte sind, wurden sie beide doppelt überprüft. Die beiden Prüfstellen Coinsult und SolidProof haben beide bestätigt, dass der Smart Contract Code von Crypto Allstars fehlerfrei ist und keine Hintertüren offen lässt. Anleger müssen sich also diesbezüglich keine Sorgen machen und können sich ganz auf ihr Investment in $STARS fokussieren.

Investiere noch heute in Crypto Allstars.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.