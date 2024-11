Krypto News: Experte sieht SOL auf 200 $ - jetzt kaufen?

Kryptowährungen geben in den letzten 24 Stunden kräftig nach. Während Bitcoin rund 1 Prozent im Einklang mit dem Gesamtmarkt fällt, belaufen sich die Kursverluste bei Solana auf rund 2 Prozent. Aktuell wird SOL bei 166 US-Dollar gehandelt. Heute fallen Dogecoin und Solana in der Top 10 am stärksten, während Cardano ungewohnt gegen andere Kryptowährungen aufwertet. Dennoch sehen Experten insbesondere bei Solana ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Solana auf 200 $ - Experte wird bullisch

Der folgende Analyst prognostiziert, dass Solana (SOL) bald die Höchststände aus dem Mai und August erneut anvisieren könnte. Damals gelang es SOL jedoch nicht, die psychologisch wichtige Kursmarke nachhaltig zu durchbrechen. Der Trader erwartet nun einen weiteren Anlauf auf dieses Niveau und sieht ein Kursziel von 200 US-Dollar in greifbarer Nähe.

$SOL to $200 soon imo



better as a spot trade though

Die Solana-Blockchain erreichte derweil nach Daten von SolanaFloor im Oktober ein neues Rekordhoch und erzielte dabei 300 Millionen US-Dollar an Gebühren. Projekte auf Solana sammelten laut den Analysten damit mehr Gebühren ein als alle Projekte auf Ethereum und dessen Layer-2-Lösungen zusammen. Dieser Erfolg zeigt Solanas wachsende Beliebtheit und Effizienz im Vergleich zu anderen Blockchains.

BREAKING: @Solana Chain GDP hits a new all-time high in October, generating $300M in fees.



Solana projects collected more fees than projects on Ethereum and its Layer 2s combined.

Fundamental läuft es für Solana weiterhin, technisch sieht die Ausgangslage konstruktiv aus. Es gibt damit gute Gründe, sich im November 2024 mit Solana zu beschäftigen.

Solana Alternative: Pepe Unchained baut Layer-2 für Meme-Coins

In einem dynamischen Marktumfeld neigen Investoren oft dazu, verstärkt nach alternativen Investitionsmöglichkeiten in kleineren Altcoins zu suchen, insbesondere wenn es um potenziell hohe Renditen geht. Während Solana die Skalierung via Layer-1 wagt, setzt Ethereum auf ein Layer-2-Ökosystem. Dieses wird immer vielfältiger, mit diversen spezialisierten L2-Chains.

Ein neues Projekt in diesem Bereich ist der Meme-Coin Pepe Unchained (PEPU), der mit einer Layer-2-Technologie auf Ethereum arbeitet. Diese Layer-2-Blockchain bietet schnellere und kostengünstigere Transaktionen - darauf basierend soll ein ganzes Meme-Ökosystem entstehen.

Die innovative Kombination aus Meme-Coins und moderner Blockchain-Technologie zieht zunehmend das Interesse der Krypto-Community auf sich. Während viele Meme-Coins hauptsächlich auf Hype setzen, verfolgt Pepe Unchained eine hybride Strategie. Im Gegensatz zu herkömmlichen Meme-Coins integriert PEPU eine technische Lösung, die auf die Bedürfnisse der Meme-Coin-Trader zugeschnitten ist. Die Layer-2-Lösung zielt darauf ab, das Ethereum-Netzwerk zu entlasten - schnellere und kostengünstigere Transaktionen werden beim Trading von Meme-Coins möglich.

Neben der Layer-2-Integration plant Pepe Unchained die Entwicklung einer dezentralen Börse (DEX) und eines speziellen Blockchain-Explorers. Entwickler sollen durch gezielte Anreize unterstützt werden, um das Ökosystem zu erweitern und zusätzliche Funktionen zu implementieren. Vorgesehen sind auch Blockchain-Bridges und erweiterte Analysetools.

Wer an die Zukunft einer eigenen Meme-Layer-2 glaubt und das neue Ökosystem spannend findet, kann schon im Presale Exposure in PEPU aufbauen. Anleger können PEPU direkt über die Website des Projekts kaufen, wobei Anleger die Möglichkeit haben, ihre Wallets zu verbinden und PEPU gegen ETH, USDT oder BNB zu tauschen. Durch ein Staking-Feature haben Investoren außerdem die Möglichkeit, aktuell knapp 100 Prozent APY zu erzielen. Die nächste Preissteigerung findet in wenigen Stunden statt, womit Anleger für maximale Buchgewinne schnell zuschlagen müssen.

