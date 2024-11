PepsiCo verzeichnet einen minimalen Kursabschlag auf 152,89 € am 1. November 2024. Trotz des leichten Rückgangs zeigt der Getränke- und Snackriese weiterhin eine solide Performance. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Aktie ein Plus von 1,19 % verbuchen, was auf eine stabile Entwicklung hindeutet. Bemerkenswert ist auch, dass der Kurs aktuell 4,58 % über dem 52-Wochen-Tief liegt, was das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen unterstreicht.

Erfolgreiche Abwehr einer Umweltklage

Ein bedeutender juristischer Erfolg für PepsiCo: Das Unternehmen konnte kürzlich eine Klage des Staates New York wegen angeblicher Plastikverschmutzung abweisen. Dieser Sieg könnte sich positiv auf das Image des Konzerns auswirken und potenzielle rechtliche Risiken mindern. Anleger sollten die weiteren Entwicklungen in diesem Bereich aufmerksam verfolgen, da Umweltthemen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

