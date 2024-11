Der US-Biotechkonzern Amgen verzeichnete im dritten Quartal 2024 ein beachtliches Wachstum. Dank einer hohen Nachfrage nach zahlreichen Produkten konnte das Unternehmen seine Marktposition weiter festigen. Die jüngsten Finanzergebnisse unterstreichen die robuste Performance des Unternehmens in einem wettbewerbsintensiven Umfeld.

Aktuelle Kursentwicklung und Analysteneinschätzung

Die Amgen-Aktie notierte zuletzt bei 319,22 USD, was einem leichten Rückgang von 0,29% entspricht. Trotz der minimalen Kursveränderung bleibt die langfristige Entwicklung positiv, mit einem Zuwachs von 21,24% im Jahresvergleich. Goldman Sachs bekräftigte kürzlich seine Kaufempfehlung für die Aktie und erhöhte das Kursziel auf 375 USD, was das Vertrauen der Analysten in die Zukunftsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.

