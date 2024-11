Die Accenture-Aktie verzeichnete in den letzten Tagen einen geringfügigen Kursrückgang. Am 2. November 2024 notierte die Aktie bei 345,72 USD, was einem leichten Anstieg von 0,23% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz des kurzfristigen Rückgangs zeigt die Aktie auf Jahressicht eine positive Entwicklung mit einem Plus von 14,03%. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf beachtliche 199,5 Milliarden Euro.

Solide Finanzkennzahlen trotz hoher Bewertung

Accenture weist für das laufende Geschäftsjahr 2024 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,84 auf, was auf eine relativ hohe Bewertung hindeutet. Die Dividendenrendite wird mit 1,60% angegeben. Trotz der anspruchsvollen Bewertung bleibt Accenture aufgrund seiner starken Marktposition und kontinuierlichen Investitionen in zukunftsweisende Technologien wie KI und Cloud-Computing ein interessantes Unternehmen für Anleger.

