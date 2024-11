Die Portland General Electric (PGE) Aktie verzeichnete am 1. November 2024 einen Kursrückgang von 2,74% auf 46,10 USD. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt sich das Unternehmen in einer stabilen Position. Die Dividendenrendite für das laufende Jahr wird mit beachtlichen 4,52% prognostiziert, was für Anleger weiterhin attraktiv sein dürfte. PGE plant, im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,967 USD je Aktie auszuschütten.

Fundamentaldaten im Fokus

Die Bewertungskennzahlen des Energieversorgers präsentieren sich gemischt. Während das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,32 etwas erhöht erscheint, deutet das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 11,58 auf eine günstige Bewertung hin. Anleger sollten jedoch beachten, dass die PGE-Aktie im Monatsvergleich um 3,72% nachgegeben hat, was auf kurzfristige Herausforderungen hinweisen könnte.

Anzeige

Portland General Electric-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Portland General Electric-Analyse vom 2. November liefert die Antwort:

Die neusten Portland General Electric-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Portland General Electric-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Portland General Electric: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...